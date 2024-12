live mn Youth League, Milan-Stella Rossa (1-3): brutto ko, Primavera eliminata

Il Milan cade in casa contro la Stella Rossa e dice addio ai sogni rimonta. Con la sconfitta di questo pomeriggio al 'Chinetti' di Solbiate Arno, infatti, la formazione di Federico Guidi chiude 27esima nel girone unico di questa stagione di UEFA Youth League, con le prossime due partite che altro non saranno che una semplice formalità per chiudere il deludente percorso europeo di questa stagione.

------

90' + 4' Triplice fisdchio al 'Chinetti' di Solbiate Arno. La Stella Rossa batte il Milan per 3 reti a 1.

90' + 3 Ammonito Gashtarov.

90' 4 minuti di recupero

86' Altra espulsione, questa volta per il Milan. Cartellino rosso per Perera.

85' GOL MILAN! Accorcia le distanze Tommaso Mancioppi.

79' Nonostante l'uomo in mneo la Stella Rossa continua a spingere. Ci ha provato Kostov con un colpo di testa lento che non ha impensierito più di tanto Longoni.

77' Altro cambio nella Stella Rossa. Fuori Rankovic, dentro Zeric.

71' Mancioppi, Lontani e Perina per Perin, Ibrahimovic e Liberali.

69' Ammoniti anche Bakoune per il Milan e Rankovic per la Stella Rossa.

69' Espulso Jovanovic per somma di ammonizioni.

66' Doppio cambio nella Stella Rossa. Fuori Djordevic e Sremcevic. Dentro Damjanovic e Gashtarov

63' Ammonito Jovanovic.

63' TRIS OSPITE! Grande azione personale di Jovanovic, che dopo essersi procurato il rigore del raddoppio, si è messo in proprio togliendosi la soddisfazione di segnare il gol del 3 a 0.

57' GOL STELLA ROSSA! Raddoppio ospite con capitan Sljivic. Freddissimo il 10 della Stella Rossa a spiazzare Longoni.

56' Calcio di rigore a favore della Stella Rossa per un fallo di Longoni su Jovanovic.

54' Ammonito Sljivic per un brutto intervento su Comotto.

52' Sostituzione per la Stella Rossa. Fuori per infortunio Ilic, dentro Tegeltija.

49' Ammonito Sremcevic.

48' Occasione Milan con Liberali dopo una grande azione personale di Ibrahimovic.

45' Al via la ripresa al Chinetti

Doppio cambio nel Milan. Fuori Parmiggiani e Bonomi, dentro Colombo e Scotti.

------

Sembrava che il primo tempo potesse finire in parità, ma a pochi secondi dall'inizio del recupero, il Milan si è fatto imbucare sulla fascia di Adam Bakoune, che imperfetto in marcatura, ha permesso a Jovanovic di arrivare sul fondo e servire un indisturbato Kostov dentro l'area di rigore. L'11 serbo non ha dovuto fare altro che scartare il cioccolatino e portare in vantaggio i suoi.

Allo stesso tempo, però, c'è da dire che escluse le occasioni dei primi minuti di giochi, la formazione di Federico Guidi si è davvero presentata pochissime volte in maniera pericolosa dalle parti di Radonovic. Adesso c'è tutto un secondo tempo per provare a rialzare una partita che per il Milan potrebbe valere tantissimo in ottica qualificazione.

------

45' + 1' GOL STELLA ROSSA! A pochi secondi dall'inizio del recupero, la compagine serba si è portata avanti grazie alla rete di Kostov.

45' Un minuto di recupero

41' Grandissima chiusura di Paloschi, che in anticipo ha capito le intenzioni dell'attaccante serbo evitando mali peggiori.

39' Occasione Milan sull'asse Liberali-Ibrahimovic. Con una palla deliziosa, il 10 aveva cercato di servire l'11 dentro l'area di rigore, ma lo svedese per centimetri ha mancato l'impatto con il pallone.

37' Cartellino giallo per Stojkovic.

36' Grandissima parata di Longoni, che ha deviato in calcio d'angolo un tiro praticamente a botta sicura di Sremcevic.

34' Occasione Stella Rossa con Djordjevic, che dal limite ha lasciato partire una conclusione che Longoni non ha avuto troppa difficoltà a bloccare.

27' Fiammata di Liberali, che ha deciso di mettersi in proprio lasciando partire un'interessante conclusione dal limite dell'area, che si è spenta poco lontana dalla porta difesa da Radonovic.

25' Ancora Stella Rossa pericolosa, questa volta con Sremcevic.

24' Conclusione dal limite di Rankovic, con Longoni stilisticamente imperfetto ma comunque efficace.

18' Sugli sviluppi del calcio d'angolo Bonomi ha calciato alto sopra la traversa.

17' Occasione per Ibrahimovic Jr. Dopo aver strappato palla al difensore della Stella Rossa direttamente dentro l'area di rigore, l'attaccante rossonero ha lasciato partire una conclusione sul primo palo prontamente respinta in calcio d'angolo dal portiere ospite.

13' Giallo per Perin.

12' Occasione importante anche per la Stella Rossa: colpo di testa da due passi di Ranković e bella parata di Longoni che salva la porta rossonera.

10' Sljivic arriva fino al limite dell'area e calcia con il destro, Longoni blocca a terra centralmente.

8' Partenza molto aggressiva del Milan, ora la Stella Rossa ha un po' preso le misure e si difende con maggiore facilità rispetto ai primi minuti.

3' Altra clamorosa occasione per il Milan, stavolta con Liberali: Malaspina trova in area il numero 10 milanista che tutto solo a tu per tu con il portiere avversario calcia alto sopra la traversa.

1' Milan subito vicino al gol: cross dalla destra di Liberali e colpo di testa di Ibrahimovic che colpisce la parte alta della traversa.

0' Inizia la partita!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Chinetti di Solbiate Arno per Milan-Stella Rossa, sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase campionato della Youth League. I rossoneri devono vincere a tutti i costi e poi sperare in qualche altro risultato favorevole per qualificarsi ai sedicesimi di finale. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Stella Rossa:

MILAN: (4-3-3) Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Perin, Malaspina, Comotto; Liberali, Bonomi, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Lontani, Ossola, Tezzele, Perina, Albè, Scotti. All.: Guidi.

STELLA ROSSA (4-3-3) Radonovic; Stojkovic, Gudelj, Milosavljevic, Rankovic; Kostov, Sljivic, Ilic; Djordevic, Sremcevic, Jovanovic. A disp.: Draskic, Manojlovic, Tosic, Gashtarov, Mladenovic, Damjanovic, Tegeltija, Zeric. All.: Milijas.