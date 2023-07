Loftus-Cheek svela il segreto di Pulcinella: il prossimo anno il Milan giocherà (anche) con il centrocampo a tre

MilanNews.it

"La stagione con Sarri fu la migliore dal punto di vista dei numeri, il ruolo che ricoprivo con lui era il mio preferito. Durante la carriera ho giocato in diversi ruoli, ma in quello mi sentivo più a mio agio (da mezzala, ndr), nel quale posso dare il maggiore contributo alla squadra, e venire al Milan per giocare nella mia posizione preferita è una cosa molto importante. Gli ultimi anni ho giocato molto in difesa per un po' infortuni, ma non è la mia posizione preferita. Da mezzala per cercare di tornare ai numeri di Sarri".

La conferenza stampa odierna di Ruben Loftus-Cheek ha rivelato quello che era un po' il segreto di Pulcinella: nella prossima stagione il Milan giocherà (anche) con un centrocampo a tre. Per chi segue le live Twitch del nostro canale non è di certo una novità, visto che discutiamo insieme da settimane e settimane di come per il prossimo campionato mister Pioli voglia trovare ulteriori soluzioni tattiche per la sua squadra.

Il che ovviamente non vuol dire fossilizzarsi su un sistema piuttosto che su un altro, ma avere a disposizioni diverse chiavi tattiche per affrontare nel miglior modo possibile l'avversario. Sebbene Pioli in conferenza e nelle interviste insista sul fatto che più del numeretto conta il modo di occupare le posizioni, è innegabile che un certo tipo di schieramento possa essere più congeniale alle caratteristiche della squadra. Il 4-2-3-1 ibrido che ha fatto le fortune rossonere si è scoperto sbilanciato e fin troppo lungo tra i reparti togliendo Kessie e aggiungendo invece un profilo più offensivo: l'anno scorso infatti l'equilibrio è stato ritrovato inserendo un centrocampista puro, Bennacer e/o Krunic, come vertice alto.

A centrocampo siamo ancora al work in progress ovviamente, perché per un Tonali partente ed un Bennacer infortunato è arrivato solo Loftus-Cheek (e si sta lavorando per Reijnders). Si punta ad almeno un altro profilo da aggiungere oltre all'olandese, ed in conferenza Pioli è stato chiaro sulla tipologia: le caratteristiche devono essere complementari. Chi magari imposta, chi si inserisce, chi è più intenso nella fase di recupero palla: il mercato dovrà dare al mister i profili giusti, ma almeno sulla carte le idee sembrano essere chiare. Inoltre, il passaggio ad una mediana a 3, potrebbe dare nuova linfa a giocatori che fino ad ora hanno convinto davvero poco, come Pobega ed Adli.

Ma non solo, visto che una maggiore copertura al centro del campo, evitando le voragini che comparivano lo scorso anno, può dare ai giocatori offensivi più "libertà": i profili cercati per la fascia destra, rapidi, veloci e forti nell'uno contro uno, vanno forte in questa direzione. Così come Christian Pulisic, sintesi di quello che sarà il nuovo Milan di Pioli: duttile, rapido, veloce, abituato a giocare in avanti ed in verticale.

Tra Casa Milan e Milanello lampeggia chiara la scritta lavori in corso, Pioli e la dirigenza stanno costruendo una squadra rinnovata. Che tra gli altri assetti tattici userà anche e soprattutto il 4-3-3.