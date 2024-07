Lunedì inizia il raduno con una "macedonia": in molti però sono sul piede di partenza

Lunedì 8 luglio, con il primo allenamento a Milanello fissato alle ore 17:00, parte la nuova stagione del Milan di Paulo Fonseca. Complice l'Europeo e la Copa America saranno diversi i rossoneri, sicuramente molti dei calciatori più importanti, assenti nel primo periodo. La squadra a disposizione di Fonseca sarà quindi, per stessa ammissione di Zlatan Ibrahimovic, una "macedonia". Tanti ragazzi del Milan Futuro e del Milan Primavera, ma anche tanti giocatori sul piede di partenza. Di seguito una lista di chi potrebbe sì iniziare la nuova stagione in rossonero, ma solo per poco.

PORTIERI

Devis Vasquez: il portiere colombiano è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nell'Ascoli nonostante la retrocessione, mantenendo più volte la porta inviolata. È in definizione con il Torino, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.

DIFENSORI

Alessandro Florenzi: l'ultima stagione del terzino è stata decisamente sopra le aspettative, Florenzi si è dimostrato affidabile sia fisicamente che tecnicamente. A quanto pare però il suo rapporto con Fonseca, con screzi risalenti ai tempi della Roma, non è dei migliori ed è possibile che sia in partenza.

Marco Pellegrino: primo anno in Italia difficile, con l'infortunio alla caviglia nella prima parte di stagione e i sei mesi finali non positivi in prestito alla Salernitana. Andrà in prestito secco al Club Atlético Independiente

Fode Ballo-Touré: il prestito al Fulham è stato un vero e proprio disastro. Il terzino non ha giocato praticamente mai e ora torna alla base. L'estate scorsa ha reso veramente difficile qualsiasi tipo di trattativa, la speranza è che quest'anno sia più accomodante con le soluzioni che troverà la dirigenza rossonera.

CENTROCAMPISTI

Tommaso Pobega: su di lui, come raccontato nelle scorse settimane, ci sono sondaggi del Torino ma soprattutto della Fiorentina. Al Milan non parte sicuramente da titolare, i rossoneri chiedono poco più di 10 milioni per farlo partire: nel caso in cui arrivassero offerte concrete verranno sicuramente valutate.

Yacine Adli: nell'ultima stagione ha tolto l'alone di mistero che lo circondava, reinventandosi anche mediano pur di giocare nel Milan di Stefano Pioli. È uno di quei giocatori che Fonseca dovrà valutare.

Alexis Saelemaekers: a sorpresa non riscattato dal Bologna dopo una stagione più che positiva, Alexis non resterà al Milan perché chiuso da Pulisic e Chukwueze. Il belga sembrerebbe avere estimatori in Italia, il Milan è già al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile.

Luka Romero: sei mesi anonimi in rossonero, poi un buon prestito all'Almeria in Spagna. Ed è proprio in Spagna che potrebbe restare: il Las Palmas ha mostrato interesse per il classe 2004. Il Milan spera di monetizzare con l'ex Lazio.

Daniel Maldini: dopo sei mesi nulli ad Empoli si rilancia a Monza con 11 presenze, per un totale di 326', impreziosite da 4 gol ed 1 assist. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione il trequartista, in scadenza nel 2025, è in corso una trattativa proprio col Monza per il ritorno in biancorosso del figlio di Paolo. A differenza di sei mesi fa, però, il trequartista italiano questa volta si trasferirà in Brianza a titolo definitivo, con le due società che starebbero lavorando per chiudere una volta per tutte quest'operazione. Al momento il nodo della questione verte principalmente sulla percentuale della futura rivendita a favore del Milan, aspetto che potrebbe però essere risolto a stretto giro.

ATTACCANTI

Divock Origi: la nota dolente. Stipendio pesantissimo da 4 milioni di euro l'anno, neanche l'aria della Premier League l'ha destato: il Nottingham non ci ha pensato due volte a rimandarlo in Italia al termine del prestito. Dovrà andare via a titolo definitivo, la sua avventura al Milan è finita più di un anno fa. La dirigenza considera anche la rescissione del contratto come estrema ratio.

Lorenzo Colombo: a Monza non è riuscito a proseguire nella striscia positiva iniziata a Lecce, un piccolo passo indietro nel suo processo di crescita. È in uscita, da capire come: se in prestito, se a titolo definitivo o come contropartita in qualche potenziale affare.

Marco Nasti: chiusura in crescendo a Bari, il classe 2003 piace all'Empoli. Andrà via, il club è al lavoro per trovare la formula migliore.