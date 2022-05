Maignan non smette di stupire: altra prodezza, Mike sempre più decisivo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Successo casalingo fondamentale contro la Fiorentina. Dopo una partita tiratissima, Leao sfrutta un errore di costruzione di Terraciano e realizza la rete della vittoria rossonera: tre punti d'oro per la squadra di Pioli, che ancora una volta riesce ad evitare il peggio grazie anche ad una prestazione impeccabile di Mike Maignan. Il portieronone francese, pochi istanti prima del gol di Rafa, fa qualcosa di pauroso: cross in mezzo di Biraghi, colpo di testa di Cabral e riflesso incredibile dell'ex Lille, che in due tempi blocca un'incornata quasi imparabile. Quasi, perché Maignan è riuscito a prendere anche questa.

Sempre più leader

Non solo decisivo con le sue parate spaventose, ma Mike Maignan sta diventando anche un punto fermo all'interno dello spogliatoio rossonero. Con il suo carisma e il suo saper infondere tranquillità alla difesa, il numero 16 rossonero ha toccato quota 15 clean sheet in 29 partite di campionato. Nel 2022, invece, l'estremo difensore francese ha subito solamente otto gol, piazzandosi al secondo posto nella classifica dei Top 5 campionati europei: solo il Liverpool ha fatto meglio (6).

Registra aggiunto

Leader, gatto tra i pali... e assist man. In assenza di Ismael Bennacer, il metronomo di questa squadra, è diventato Maignan il regista delle offensive rossonere. Grazie alla sua velocità e tecnica raffinata, Mike è riuscito a trovare molte volte gli attaccanti in profondità, prima con Leao, poi con Rebic. Non è una cosa che si vede spesso e Mister Pioli può e deve lavorare più spesso su queste situazioni di gioco, che molte voltre offrono delle opportunità in più in attacco.