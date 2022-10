Maldini a Prime Video: "Rinnovo Leao? C'è la volontà per rinnovare lui, Bennacer e Kalulu"

MilanNews.it

Paolo Maldini ha parlato a Prime Video nel pre partita di Chelsea-Milan:

Seedorf e Nesta scherzano su un possibile rientro in campo: “Ci manca un po’ la palla e un po’ mobilità (ride, ndr)”.

Chi rompeva di più le scatole durante il riscaldamento? “Il riscaldamento è una cosa molto personale, ognuno ha i suoi momenti e le sue pause”.

Sugli infortuni: "Abbiamo tanti infortuni, anche molto gravi. Tre giocatori saranno disponibili solo da gennaio in poi. Quello che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo è di non prendere scuse e di rendere tutti protagonisti: questo è uno dei nostri segreti”.

Cosa vorresti vedere quest’anno? “La squadra è stata molto coraggioso l’anno scorso, noi ci credevamo sin dall’inizio. Quando vinci per la prima volta la cosa più difficile è provare a rivincere. Mi aspetto e spero di vedere una nostra conferma nel campionato italiano e di passare il turno in Champions League. È difficile rivincere perché devi mantenere sempre quel tipo di attenzione”.

Cosa ti aspetti da questa partita? “È tutto da scoprire. Quello che abbiamo fatto in questi anni è di essere coraggiosi. Se prendiamo paura ci snaturiamo, la crescita passa anche da una partita così difficile. Magari la perdi, spero ovviamente di no, ma giochi con l’idea di andare a competere. Non ci deve essere senso di inadeguatezza contro una squadra che comunque è campione del mondo”.

Su Leao: “Lui ha un talento grezzo. È arrivato a 20 anni, mi ricordo che a 20 anni non avevo tutte queste sicurezze. Ognuno di noi ha un percorso diverso: mi ricordo che sentivo la pressione, avrei avuto bisogno di una pacca sulla spalla, una parola nei momenti difficili. Questi ragazzi hanno bisogno di sostegno, lo stesso sostegno che daresti ad un figlio. Questi ragazzi hanno bisogno di questo secondo il mio punto di vista”.

Sul rinnovo di Leao: “C’è volontà, per rinnovare lui, Bennacer, Kalulu. La volontà c’è, poi naturalmente bisogna sedersi al tavolo e trattare. Per il completo sviluppo di Rafa il Milan è la società migliore, secondo me”.