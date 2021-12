Messias a SportMediaset: "Volevamo andare avanti in Champions. Scudetto? Siamo primi, dobbiamo crederci"

Junior Messias ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset:

Sull'eliminazione dalla Champions: "Eravamo tristi, volevamo andare avanti. Ma ora dobbiamo rialzare la testa e pensare al campionato".

Sul percorso in Champions: "Le prestazioni sono state di alto livello, abbiamo affrontato squadre forti abituate a quelle partite, ma noi ce la siamo giocata sempre. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto".

Sui suoi idoli: "Il mio idolo da piccolo è sempre stato Ronaldo Il Fenomeno, per me era il calcio".

Sul suo momento: "Voglio dimostrare di poter giocare in Serie A. Un giocatore non si valuta dopo due sole partite, bisogna aspettare tutto il campionato. Io sto cercando di migliorare, non sono ancora al 100%, non ho ancora dimostrato quello che so fare. Sto cercando di ritrovare il prima possibile la forma migliore".

Sul ruolo in campo: "Io cerco di fare sempre il meglio per la squadra, dove ha bisogno il mister io gioco".

Sullo scudetto: "Siamo primi, quindi dobbiamo crederci. Il Milan è una squadra che deve vincere sempre. Noi ci crediamo, faremo di tutto, ma ci sono anche altre squadre forti in corsa. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta, il campionato è lungo. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili".

Sui tanti giocatori brasiliani nella storia del Milan: "Ci sono meno sudamericani adesso. Io cerco sempre di dare il massimo".