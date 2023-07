Milan 2023/24, ci siamo: domani il raduno a Milanello. Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione rossonera

MilanNews.it

Tra un addio a sorpresa e un nuovo arrivo, il Milan si ritrova alla vigilia del giorno uno della stagione 2023/24.

Domani a Milanello ci sarà il raduno, con tanto di conferenza inaugurale di Stefano Pioli, con il mister rossonero che avrà un ruolo sempre più centrale (con onori e oneri) all’interno del suo Milan. Sarà lui, insieme all’area dati, all’area sport capeggiata da Moncada e quella economica di Furlani a dare forma al nuovo ciclo rossonero; l’intenzione della proprietà americana, che ha scelto di separarsi da Maldini e Massara, è quella di andare verso un modello all’inglese: nessuna figura di spicco che faccia da accentratore, ma un gruppo di lavoro che prenderà decisioni di comune accordo. Sarà la scelta giusta? Questo lo potremo scoprire solo nel corso del tempo. L’importante è che ci sia chiarezza e unità d’intenti.

Alla luce di questo riassetto societario Franco Baresi, leggenda rossonera e vice presidente onorario del Club, sarà maggiormente coinvolto nelle dinamiche e nelle attività rossonere (qui la nostra anticipazione esclusiva di ieri). Baresi, da oltre 40 anni in rossonero, potrà condividere la sua esperienza e la sua credibilità a beneficio del management e della componente sportiva, oltre che ad essere una garanzia per tutto il tifo milanista.

Ma andiamo con ordine e spieghiamo quale sarà il programma dell’estate rossonera, tra Milanello, tournée e amichevoli varie.

Raduno: il 10 luglio a Milanello (VA)

Allenamenti (no ritiro):

- Dal 10 luglio al 19 luglio a Milanello.

- 17-18 luglio: rientro dei nazionali

- 21 luglio partenza per Los Angeles

- Dal 22 luglio al 30 luglio a Los Angeles, poi a Las Vegas fino al 2 agosto.

- Dal 3 agosto, Milanello

Amichevoli:

Real Madrid, il 23 luglio, a Los Angeles

Juventus, il 27 luglio, a Los Angeles

Barcellona, il 1° agosto, a Las Vegas

Monza, l’8 agosto, a Monza. Trofeo “Silvio Berlusconi”

A questi incontri amichevoli, già annunciati ufficialmente e schedulati, se ne potrebbe aggiungere un altro a Milanello, prima della partenza negli USA, contro una squadra di categoria inferiore come spesso è successo negli ultimi anni.

In attesa che lunedì pomeriggio (conferenza alle 14.30) Pioli si pronunci in modo preciso, immaginiamo che gli obiettivi minimi per la prossima annata siano: un cammino in Serie A costante e convincente mirando ai primi 4 posti senza patemi d’animo, una Champions League da onorare (essere in terza fascia non porterà ad un sorteggio facile) superando almeno la fase a gironi ed infine una Coppa Italia da provare a vincere, visto che negli ultimi anni è stata snobbata sempre con troppa facilità.

Per farlo Pioli avrà bisogno di una rosa ampia, non solo numericamente ma anche dal punto di vista del valore. Se l’anno scorso come semplici numeri non ci si poteva lamentare, il tasso tecnico e l’apporto delle “seconde linee” ha spesso deluso, costringendo il mister ad affidarsi ad un gruppo ristretto di calciatori. L’intenzione è quella di non commettere lo stesso errore, regalando al tecnico rossonero una rosa di assoluto valore e con le caratteristiche a lui più congeniali. Al momento, venduto Sandro Tonali al Newcastle per circa 80 milioni di euro bonus compresi, chi si occupa del reclutamento di nuovi giocatori sta cercando di riempire i buchi lasciati dai partenti: via Tatarusanu e dentro Sportiello, esce Diaz ed entra Pulisic (la prossima settimana sarà in Italia), uscito Tonali ed è entrato Loftus-Cheek, Bennacer out per metà anno e si lavora in modo serio e concreto per Reijnders dell’AZ. I nuovi ovviamente non sono cloni o doppioni dei vecchi, ma profili intercambiabili e che daranno a Pioli diverse soluzioni. Quando finirà la fase delle sostituzioni, ci si augura prima della partenza per gli States, si passerà a quella del rafforzamento: un altro centrocampista, un esterno destro di assoluto valore e una punta che possa dare il cambio a Giroud senza farlo rimpiangere. Senza contare poi le uscite. Sono diversi gli “esuberi” sul mercato; da Adli a Rebic, da Origi a Messias, passando anche per Ballo-Touré. Ci sarà infine da decidere, insieme al giocatore, il futuro di De Ketelaere: dopo una stagione oggettivamente insufficiente sarà necessario un piano preciso per valorizzare un talento da più di 30 milioni di euro.

Piccola postilla sulle strategie di mercato, visto che con molta faciloneria viene venduta ai tifosi l'antitesi tra la freddezze dei computer e degli "algoritmi" al calore e all'esperienza dell'uomo. Niente di tutto questo. Dall'avvento di Elliott in poi al Milan è stata costituita una squadra mercato che ha fatto utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione, combinandoli per arrivare ad una sintesi che ha portato a Milanello diversi talenti poi esplosi, altri "comprimari" rivelatisi utili e infine diversi elementi di esperienza che sembravano aver già dato tutto, ma che invece hanno ritrovato una seconda giovinezza. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo ad un'intervista, una delle poche, di Geoffrey Moncada, quando ancora non c'era in atto questa "guerra ideologica" (ma solo sui giornali, e come sempre sulla pelle dei tifosi): qui trovate il suo intervento integrale in cui spiega per filo e per segno come si lavorava al Milan e come si lavora tutt'oggi.

Insomma, c’è tantissimo lavoro da fare per potersi preparare al meglio per la nuova stagione. Intanto Pioli e alcuni dei ragazzi domani saranno nuovamente sui campi di Milanello (l'allenamento parte dalle ore 17.00); non ci saranno però molti dei nazionali, a cui è stato concesso un periodo di vacanza extra dopo gli impegni di fine stagione con le proprie selezioni. Parliamo, tra gli altri, di Maignan, Theo, Kjaer, Kalulu, Thiaw, Leao, De Ketelaere, Saelemaekers e Giroud. Sarà l’occasione giusta anche per valutare i profili della Primavera ritenuti più pronti, decidendo infine chi portare in tournée o meno.

Questi invece la lista dei presenti:

Portieri: Sportiello, Mirante, Vasquez, Jungdal

Difensori: Calabria, Florenzi; Caldara, Gabbia, Tomori

Centrocampisti: Adli, Bennacer (recupererà dall'infortunio a Milanello), Krunic, Loftus-Cheek, Pobega.

Attaccanti: Messias, Origi, Rebic, Romero.

Sarà presente anche Daniel Maldini, in attesa che venga definito nei dettagli il suo trasferimento all'Empoli in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

L’estate rossonera entra nel vivo, i primi tasselli sono già stati messi: tra raduno, amichevoli e mercato saranno un luglio e un agosto davvero incandescenti. Su MilanNews.it proveremo a raccontarvi tutto con serietà e passione, pronti per un’altra annata sportiva insieme.