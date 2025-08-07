La Gazzetta in apertura: "Hojlund vuole tornare in Italia, prende meno di Vlahovic. E il Milan ci pensa..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Hojlund vuole tornare in Italia, prende meno di Vlahovic. E il Milan ci pensa...". In via Aldo Rossi, dopo aver chiuso finalmente l'arrivo di Ardon Jashari e aver quasi definito anche quello di Zachary Athekame, ora concentreranno tutti gli sforzi sul nuovo attaccante da regalare a Max Allegri. Da tempo il primo nome della lista è quello di Dusan Valhovic della Juventus, ma attenzione ora alla pista che porta a Rasmus Hojlund del Manchester United.

Il giocatore danese, che in passato ha già militato in Italia con la maglia dell'Atalanta, è in uscita dal club inglese che sta per chiudere l'acquisto dal Lipsia di Benjamin Sesko per 85 milioni di euro. Hojlund non avrà più spazio allo United e quindi cercherà una nuova squadra. Gli piacerebbe tornare in Italia e così il Milan potrebbe diventare un'opzione concreta. Rispetto a Vlahovic, altro nome seguito dal Diavolo per rinforzare il reparto offensivo, il danese guadagna meno, anche se andrà convinto lo United a cederlo in prestito con diritto di riscatto.

