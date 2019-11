Milan, 5-0 nella partitella in famiglia: tripletta di Daniel Maldini, Conti e Jack

Primo allenamento della settimana a Milanello per i rossoneri, questo pomeriggio, in vista della sfida contro il Napoli - alla ripresa del campionato dopo la sosta - che si terrà sabato 23 novembre alle 18.00 a San Siro.

IL REPORT

Mister Pioli, dopo una fase di riscaldamento caratterizzata da esercizi a due tocchi, ha raccolto al centro del campo il gruppo per giocare una partitella in famiglia insieme alla formazione Primavera da tre tempi di venti minuti ciascuno. Presenti il Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara. La sfida, alla quale hanno partecipato i giocatori non impegnati con le varie Nazionali, è terminata 5-0 per la Prima squadra grazie alla tripletta di Daniel Maldini, le reti di Andrea Conti e Jack Bonaventura.

Martedì la squadra si ritroverà a Milanello alle 12.30 per il pranzo e a seguire inizierà l'allenamento. Il tecnico Pioli, il centrocampista Bonaventura e il team manager Andrea Romeo, in mattinata, saranno a Roma per prendere parte all'incontro promosso dalla FIGC tra arbitri, allenatori e capitani di Serie A con il Designatore della CAN A Stefano Rizzoli sul tema VAR.