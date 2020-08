Milan 81esimo nel Ranking UEFA: l’Europa (League) è obbligatoria

Eravamo abituati a vedere il Milan sempre tra le otto finaliste di Champions League. Eravamo abituati a vedere il Milan ad alzare la Champions League. Eravamo abituati, più tardi, ad osservare un Milan che stentava a passare i gironi. Poi annate difficili, fino alle due qualificazioni in Europa League. Una decade (e mezza) altalenante che ha condannato il Milan all'81esimo posto del Ranking UEFA.

L'IMPORTANZA DELL'EUROPA LEAGUE - Dopo un anno fuori dalle coppe, il Milan a settembre si riaffaccerà sul panorama continentale per cercare di dare continuità in campo europeo. I rossoneri hanno l'obbligo, nel breve tempo, di superare la fase eliminatoria e, in seguito, di arrivare a giocarsi il trofeo. Ovviamente la speranza della prossima stagione è quella di qualificarsi alla fase a gironi della "coppa dalle grandi orecchie" e l'Europa League può diventare una seconda porta d'ingresso.

CALA IL BRAND, CALANO GLI INTROITI - Non entrare in Europa significa perdere fama e notorietà, ed un top club come il Milan non può permetterselo. Di conseguenza, calano gli introiti - derivanti dagli sponsor - e la disponbilità per il calciomercato. Dunque, fare bene in campionato o, in alternativa, provare ad arrivare fino alla fine della prossima edizione dell'Europa League diventa una necessità del club. L'81esimo posto in Europa non può, anzi, non deve essere del Milan.