Milan, André Silva nuova grana da gestire: il Siviglia lo molla, il futuro è un rebus

Una grana in più da gestire per Leonardo e Maldini. In estate, infatti, André Silva - ceduto al Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni - farà ritorno a Milanello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti portoghese è diventato un caso il club andaluso non lo riscatterà.

RABBIA SIVIGLIA - In Spagna era partito alla grande, ma il rendimento è colato a picco nel girone di ritorno. Da un mese e mezzo, poi, la situazione è precipitata: André Silva lamenta un problema al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, ma ha dato la sua disponibilità alla sua Nazionale in vista delle semifinali di Nations League. La corda si è spezzata e Caparros, allenatore del Siviglia, ha tuonato: “Negli ultimi mesi è scomparso, chiedo al Portogallo di non convocarlo, sarebbe un insulto al calcio. Credo che la Uefa debba investigare sui suoi referti medici”.

SUL MERCATO - Il Siviglia, come detto, non eserciterà il diritto di riscatto. Il giovane lusitano, dunque, tornerà alla base. Il Milan dovrà ora trovare nuovi club interessati e disposti a investire una somma che permetta al club rossonero di non mettere a referto una minusvalenza. Si preannuncia un’impresa piuttosto complicata.