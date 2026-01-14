Milan, buone notizie da Leao: sta meglio e a Como sarà titolare

L'infortunio di Niclas Fullkrug, che domenica a Firenze ha riportato l'infrazione alla falange del dito di un piede, non è una bella notizia per Massimiliano Allegri che perderà il centravanti tedesco per una decina di giorni: non ci sarà sicuramente domani contro il Como nel recupero della 16^ giornata di Serie A, così come salterà al 99% anche la gara casalinga di domenica contro il Lecce. Il suo rientro in campo dovrebbe avvenire la settimana successiva in casa della Roma (25 gennaio).

LEAO STA MEGLIO - Il tecnico rossonero ha comunque un motivo per sorridere: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, ieri Rafael Leao si è infatti allenato regolarmente in gruppo per tutta la seduta e ha dimostrato di avvertire meno fastidio nella zona dell’inguine e dell’adduttore destro. Il portoghese non può ovviamente essere al top della forma, ma se le sensazioni saranno le stesse anche durante l'allenamento di oggi, allora ci sono ottime chance di vederlo titolare domani sera a Como in attacco in coppia con Christian Pulisic.

NKUNKU OK - Se così fosse, partirà inizialmente dalla panchina Christopher Nkunku, il quale, dopo aver saltato le orme due partite del 2026 contro Cagliari e Genoa per un problema al piede, è tornato in campo domenica a Firenze, segnando nel finale la rete del pareggio milanista su assist di Youssouf Fofana. Nelle ultime due settimane, il francese si è però allenato poco e quindi al momento Leao è favorito per partire titolare contro il Como.