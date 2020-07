Milan, che numeri dopo il lockdown: tante vittorie e una fase realizzativa da urlo (20 gol in 7 gare)

Chissà dove sarebbe il Milan se avesse tenuto questo ritmo fin dal principio. Con ogni probabilità, i rossoneri sarebbero in zona Champions. Ma è inutile piangere sui punti versati strada facendo. Ora l’obiettivo è uno e uno soltanto: salvare il salvabile. Che tradotto significa: centrare la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, passando però dall’ingresso principale e non dalla porta di servizio, ovvero dai playoff.

NUMERI DA BIG - Il ruolino di marcia del Milan post lockdown è dir poco straordinario. Contro il Parma, i rossoneri hanno messo a referto il settimo risultato utile consecutivo, l’ottavo se consideriamo anche lo 0-0 di Torino con la Juventus in Coppa Italia. Ma restiamo sul campionato: 5 vittorie e 2 pareggi, 17 punti su 21 a disposizione e una fase realizzativa - osserva Tuttosport - da far invidia a molti. La squadra di Pioli, infatti, ha segnato 20 gol in sette gare, realizzando almeno due reti in ognuna delle partite giocate in Serie A dopo la ripartenza del torneo.

RIMONTE - Insomma, una squadra letteralmente trasformata. Questione di forma (atletica), certo, ma anche di testa. Perché il Milan, oggi, non si abbatte come invece accadeva fin troppo spesso in passato. Per la terza volta di fila, i rossoneri sono riusciti a rialzare la testa dopo essere andati in svantaggio: Juventus, Napoli e Parma, tre rimonte per 7 punti che valgono il sesto posto attuale. E il dato sale a quattro se si conteggia anche il 2-2 con la Spal.