Milan, chi conviene pescare ai quarti? Incubo derby e le tre big, due le preferite

Incubo derby La paura più grande, almeno a leggere i commenti e le sensazioni sui social, è quella che dall'urna di Nyon venga fuori la terza stracittadina europea degli ultimi 20 anni. Milan-Inter in Europa si è giocata già due volte (2003 in semifinale e 2005 ai quarti) e in entrambi i casi l'hanno spuntata i rossoneri, col pericolo che una eventuale sconfitta (il "ma se perdiamo, ma se perdiamo" che Costacurta e compagni si ripetevano anche 20 anni fa) possa macchiare l'immacolato score milanista nei confronti dei cugini interisti. E poi parliamoci chiaro: un derby europeo lungo un mese sarebbe tossico un po' per tutto l'ambiente (energie mentali e fisiche che usurerebbero calciatori e tifosi impegnati anche nella corsa al piazzamento Champions in campionato), nonostante l'evento, dal punto di vista mediatico, si candidi ad essere una assoluta potenza mondiale.

Chi converrebbe che pescasse il Milan? La risposta non è semplice, anche perché - e non è banale sottolinearlo - arrivati a questo punto della competizione tutte le squadre sono forti e hanno, chi più chi meno, dei valori importantissimi; e aggiungiamoci anche un altro dettaglio: il Milan non arriva tra le migliori 8 d'Europa da favorita.

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League di domani alle 12, con protagoniste Milan, Napoli, Inter, Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea e Benfica, non avrà alcuna limitazione: potranno incontrarsi, dunque, sia squadre appartenenti alla stessa federazione (italiane con italiane o inglesi con inglesi) sia squadre che si sono affrontate nei gironi (come Milan e Chelsea o Inter e Bayern Monaco).

L'altra italiana

Il Napoli giunge ai quarti di Champions per la prima volta nella sua storia e lo fa da assoluta dominatrice del campionato italiano e con un gioco in scioltezza che mette davvero paura a tutti. Scontro, comunque, che potrebbe essere più appetibile rispetto ad altri, ma, come ha detto Calabria, "le italiane le si incontra sempre" e il Milan giocherebbe col Napoli tre volte in tre settimane, di cui due al "Maradona". Meglio di no, forse, soprattutto ora.

Le tre big

Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco: bastano già i nomi per sapere di chi e di cosa si stia parlando. Sono le tre maggiori candidate alla vittoria finale e fanno paura tutte, per motivi diversi. Il Manchester City potrebbe schiantare chiunque, ma la difesa un po' ballerina induce a qualche speranza, mentre la solidità del Bayern intimorisce. Lo scontro con Ancelotti sarebbe romantico, ma, come ha detto lo stesso allenatore di Reggiolo, "meglio in finale a Istanbul...".

Le due preferite

Dai vari sondaggi effettuati, le due preferite per il sorteggio di domani sono Chelsea e Benfica. I londinesi, che hanno speso tantissimo nell'ultimo anno, hanno una rosa forte con tanti talenti, ma è evidente che non siano ancora una vera e propria squadra e fanno molta meno paura di quanto la carta potrebbe dire leggendo i soli nomi dei calciatori; il Milan lo ha già affrontato ai gironi perdendo in entrambe le occasioni: scontro difficile, ma eventualmente fattibile. Giocabile anche il possibile incrocio col Benfica: i portoghesi hanno illuminato con gioco e tanti gol, ma sono certamente una squadra alla portata dei rossoneri.

Maldini docet

In chiusura, le parole di Paolo Maldini a MilanTV post Tottenham sintetizzano bene su come andrà affrontato il sorteggio di domani: "Eviterei le italiane, ma se dovessero passare sarei contento per il calcio italiano. A questo punto chi arriva, arriva. Non possiamo pensare di essere al livello di Bayern, City o Real".