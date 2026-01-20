Milan-Comvest-RedBird: rifinanziamento del debito di Elliott entro marzo

Il Milan si prepara a vivere settimana cruciali in chiave societaria: RedBird punta infatti a cocnludere entro marzo l'operazione di rifinanziamento del debito con il gruppo canadese Manulife Comvest per estinguere in anticipo il vendor loan concesso nel 2022 dal fondo Elliott. Un passaggio che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase (storica) per la governance rossonera.

Rifinanziare il debito per allungare i tempi e ridurre i costi

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale e i vertici di RedBird stanno lavorando per chiudere entro il primo trimestre del 2026 l'accordo con Comvest, che subentrerebbe ad Elliot come rifinanziatore del debito. L'operazione ha come obiettivo quello di estinguere il vendor loan da circa 489 milioni di euro più interessi in scadenza nel 2028, con benefici chiari in termini di tempistiche di rimborso e tassi di interesse.

Un nuovo corso che rafforza stabilità e continuità

La mossa è vista come un passo importante per consolidare la stabilità finanziaria del club, che negli ultimi anni ha chiuso bilanci positivi consecutivi rafforzando il proprio profilo economico, anche grazie alla gestione prudente sotto l'egida di RedBird e alla crescita commerciale. Nessuna ripercussione significativa avrebbe questa novità su aspetti sportivi o sui rinnovi, come quello di Mike Maignan, ma sulla struttura societaria si, visto che si parlerebbe di un eventuale addio di Giorgio Furlani.