Milan, Conti è rinato: titolarità e buone prestazioni

Dopo due anni dal suo acquisto, Andrea Conti ha trovato finalmente continuità. Anche se non è arrivata la vittoria contro il Napoli, il terzino rossonero sta prendendo fiducia e continua a migliorare partita dopo partita.

JUVE E NAPOLI - Dopo i tanti momenti difficili di inizio stagione passati sia da lui che da Calabria, ad aver vinto il ballottaggio è stato proprio il ragazzo di Bergamo. Le prestazioni contro Juventus e Napoli non sono un caso: il terzino gode di una fiducia, da parte di Pioli, che in due anni di Milan con Montella e Gattuso non ha mai trovato, anche a causa dei due gravi infortuni al crociato.

IL GOL - Con il Milan, Conti non ha mai segnato un gol. Eppure con la maglia dell' Atalanta di Gasperini totalizzò ben 8 gol da esterno di centrocampo, e in alcuni casi da esterno basso di difesa. Sicuramente alla manovra dei rossoneri, gli inserimenti di Conti, in questi anni sono mancati tantissimo, e ora che ha trovato la continuità che gli serviva potrà provare a tornare ai suoi veri livelli.