Milan, così no. Brutta prova, alla Roma basta Mancini: 0-1, ora serve una grande partita all'Olimpico

Strada per Dublino in salita. Il Milan si è complicato la vita, sbaglia l'approccio, Pioli viene incartato da De Rossi e la Roma si porta a casa una vittoria pesantissima, col vantaggio di giocarsi il ritorno davanti a un Olimpico euforico. Erano 7 anni che i giallorossi non espugnavano San Siro.

La sblocca Mancini. Gol viziato da fuorigioco?

La Roma indirizza la partita come vuole, sbloccandola e accorciando le linee, per poi colpire il Milan in ripartenza. Il delitto perfetto al 17': corner di Dybala, Loftus-Cheek perde Mancini e di testa va in gol. Il centrale si ripete dopo il derby del weekend. Il calcio d'angolo, va sottolineato che nell'azione che porta al corner, Lukaku imbeccato da Celik è in posizione quanto meno dubbia.

Catena di sinistra bloccata

Avevano chiesto a De Rossi, alla vigilia della partita, quante ore di sonno la catena di sinistra del Milan gli ha tolto. Ha risposto con i fatti, bloccandola in toto: Celik in versione deluxe ed El Shaarawy che si scambia con Dybala, andando a destra a dare un importante apporto difensivo. Leao è di fatto bloccato, la sua prestazione è una delle peggiori dell'anno. Non salta l'uomo, non ha il guizzo, è praticamente ingabbiato. Più dietro anche Théo è bloccato, nessuna fiammata, completamente intristito.

Dalla distanza le uniche soluzioni

Latitano le idee, Loftus-Cheek non è in serata e perde palloni e avversari, Giroud non si vede e gli unici a provare a smuovere la situazione sono Reijnders e Pulisic. L'olandese è di fatto l'unico a provare la conclusione, provandoci in più di un'occasione dalla distanza. Lo statunitense prova a svegliare la squadra con un pai di iniziative sulla destra, ma viene poco supportato.

Fischi a Leao

Una situazione che si trascina anche nel secondo tempo, dove la tanto auspicata scossa non sembra esserci. Il primo cambio poco prima dell'ora di gioco con Adli al posto di un Bennacer in difficoltà. Il francese se non altro spaventa Svilar con un tiro-cross che lo costringe all'intervento. Esce Leao fischiato da parte di un pubblico tradito dal giocatore più atteso. Entrano Okafor e Chukwueze e il nigeriano dà finalmente la scossa, dimostrando di essere in fiducia. In pochi minuti fa più del Leao di questa sera mettendo Giroud nelle condizioni di segnare. Il francese spreca da due passi mandando i sogni dei rossoneri sulla traversa.

Appuntamento a Roma

La qualificazione non è compromessa ma si è certamente complicata. All'Olimpico servirà un Milan completamente diverso. Quello visto stasera non è proponibile. Appuntamento a giovedì prossimo alle ore 21.