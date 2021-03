Milan, dov'è finito il Calhanoglu del 2020? Dal Covid alla questione rinnovo, il turco deve ritrovarsi in fretta

Dov'è finito il Calhanoglu che nella prima parte della stagione era spesso decisivo? Quello che aveva segnato sei gol e soprattutto regalato nove assist ai compagni da settembre a dicembre? Purtroppo nel 2021, il turco non sta ripetendo le prestazioni e i numeri degli ultimi mesi del 2020: nel nuovo anno, infatti, Hakan ha regalato appena due assist in 12 partite giocate.

GIOCATE DECISIVE - Il Covid che lo ha colpito a metà gennaio ha condizionato parecchio Calhanoglu che ora sta faticando parecchio a ritrovare la forma migliore. Lui in campo dà sempre tutto, a livello di impegno non gli si può imputare nulla, ma da un giocatore come lui è lecito aspettarsi di più. Anche perchè gioca in una zona di campo in cui correre e lottare su ogni pallone non può bastare, servono giocate di qualità, un trequartista deve essere decisivo in zona offensiva.

FIDUCIA E RINNOVO - Il numero 10 milanista sembra aver perso la fiducia che lo ho aveva fatto volare nel 2020 e anche mentalmente non è più spensierato come qualche mese fa. Probabile che anche la vicenda del rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non lo faccia stare tranquillo: il suo agente e i dirigenti rossoneri stanno parlando da tempo del suo prolungamento, ma per il momento la firma tarda ad arrivare. Se il Milan vorrà fare un grande finale di stagione avrà bisogno del Calhanoglu versione 2020.