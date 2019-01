Milan, ecco l'offerta di rinnovo per Zapata: un anno a 2 mln più bonus

Un incontro per tentare di definire un futuro ancora incerto, tra la possibilità di continuare a vestire la maglia del Milan dopo 7 stagioni in rossonero o un futuro lontano da Milano. Secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, Cristian Zapata e il proprio agente, Ivan Ramiro Córdoba, si sono recati stamani a Casa Milan per discutere con la dirigenza rossonera del destino del difensore colombiano, in scadenza di contratto a fine anno con il club di via Aldo Rossi 8: sul tavolo la proposta del Fenerbahçe, che vorrebbe il calciatore immediatamente offrendo un contratto di due anni e mezzo per portarlo immediatamente ad Istanbul, totalmente rifiutata da Leonardo, che non intende privarsi del difensore (attualmente infortunato) in questa sessione di mercato.

OFFERTA - Da parte del Milan, contestualmente, è arrivata la prima, vera offerta per il rinnovo del giocatore: contratto annuale alle stesse condizioni attuali, con ingaggio a 2 milioni + bonus (2.4 totali). Una proposta che verrà valutata in questi giorni dal calciatore, voglioso di ottenere un riconoscimento importante dopo tanti anni spesi con la maglia rossonera addosso: al contempo, Zapata valuterà anche eventuali offerte superiori provenienti dal Fenerbahçe, con una nuova proposta economica per giugno, o da altri club. In un futuro ancora tutto da definire, tra la permanenza a Milano e in maglia Milan o una nuova avventura estera a partire dalla prossima stagione.