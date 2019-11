Milan, i numeri impietosi di una crisi senza fine: a gennaio Elliott costretto a comprare

Inter, Torino, Fiorentina, Roma, Lazio: oltre che alla prima giornata in casa dell'Udinese, il Milan ha perso finora contro queste squadre, vale a dire alcune delle candidate per un posto in una delle due coppe europee della prossima stagione. Nel calcio, si sa, tutto è possibile, ma dopo appena 11 giornate, il campionato del Diavolo rischia di essere già compromesso visto che Champions League ed Europa League sono distanti otto punti.

NUMERI NEGATIVI - La versione online di Repubblica riporta alcuni numeri davvero impietosi della crisi che sta vivendo il Milan: l'anno scorso, per esempio, le sconfitte totali in 38 giornate furono otto, mentre ora siamo già a quota sei. Nelle prime 11 giornate, Rino Gattuso, contando anche il recupero con il Genoa, raccolse 21 punti contro i 13 attuali. I problemi dei rossoneri sono al momento soprattutto in attacco dove sono stati segnati dieci gol in meno rispetto ad un anno (21 a 11). Nelle ultime cinque annate, per raggiungere il fatidico quarto posto, è stato necessario vincere almeno 20 partite (le 18 della Fiorentina nel 2014-15 rappresentano un'eccezione): questo significa che il Milan se vorrà tornare in Champions dovrà vincere più della metà delle gare che gli rimangono.

SERVONO RINFORZI - Un'impresa non semplice, ma nella quale Pioli crede, anche perchè spera che a gennaio arrivino dei rinforzi dal mercato: se vorrà riportare il Milan in Europa, Elliott sarà costretto a fare nuovi investimenti a gennaio. Il budget potrebbe non essere quello di un anno fa quando vennero spesi 70 milioni di euro per Paquetà e Piatek, ma la classifica è peggiore e quindi servono innesti di un certo livello. In via Aldo Rossi, potrebbero quindi optare per qualche cessione e avere così risorse maggiori per il mercato in entrata.