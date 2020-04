Milan, Kjær è un'occasione: esperienza a basso costo da non lasciarsi scappare

Tra i diversi giocatori rossoneri con un futuro incerto c’è anche Simon Kjær, difensore classe ’89 arrivato al Milan durante la sessione di calciomercato invernale. Il danese, all’Atalanta durante la prima parte di stagione, è stato prelevato dal Siviglia con la formula del prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.

TITOLARE – Complici i problemi fisici di Mateo Musacchio, Kjær si è preso da subito una maglia da titolare al centro della difesa rossonera e ha scalato posizioni nelle gerarchie di Stefano Pioli, tanto che l'allenatore ha continuato a sceglierlo anche dopo il recupero dell’argentino ex Villareal. Il rendimento del danese è stato soddisfacente: ha aggiunto esperienza, centimetri e fisicità al reparto arretrato rossonero. Con lui in campo, fra Serie A e Coppa Italia, il Milan ha ottenuto 5 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. Il 17 febbraio, ormai quasi due mesi fa, al termine del primo tempo della partita col Torino Kjær accusa un problema muscolare che lo costringe ad abbandonare il campo anzitempo e saltare le successive sfide contro Fiorentina e Genoa, in cui i rossoneri ottengono solo un pareggio ed una sconfitta.

VOGLIA DI MILAN – Il difensore però ha lavorato e sta lavorando duramente, sempre nel rispetto delle regole e delle possibilità legate all’emergenza Coronavirus, per tornare al più presto in forma e farsi trovare pronto nel caso di un’eventuale ripresa della Serie A. “Mi sto preparando al massimo” -ha dichiarato il Kjær a Sky- “per tornare quando sarà il momento giusto e fare la migliore impressione possibile al Milan per convincerli a farmi rimanere: è un obiettivo, un sogno. Sto lavorando per quello fisicamente e mentalmente in questo periodo difficile. Senza dubbio il mio sogno è rimanere al Milan”. Parole di chi è totalmente dedito alla causa rossonera e non vede l’ora di tornare in campo.

ESPERIENZA A BASSO COSTO – Trovare un altro centrale che possa garantire lo stesso rendimento di Kjær a soli 2,5 milioni di euro è difficile, se non quasi impossibile. Gazidis e chi sarà a capo dell’area tecnica all’inizio della prossima stagione dovranno valutare molto bene cosa fare con il centrale di proprietà del Siviglia: il progetto giovani è interessante, ma una squadra che ambisce a posizioni alte ha bisogno anche di giocatori smaliziati e di una certa età. Con l’addio ormai scontato di Biglia e Bonaventura e un Ibrahimovic in bilico privarsi di un altro uomo esperto potrebbe essere deleterio.