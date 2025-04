Milan, l'attacco ripartirà da Gimenez. Jovic e Abraham in dubbio, rispunta l'idea Lucca

vedi letture

Quale sarà l'attacco del Milan 2025-2026? Attualmente in rosa, ci sono Santiago Gimenez, Tammy Abraham e Luka Jovic. Se il primo ha la certezza di restare, il futuro degli altri due è ancora piuttosto incerto per motivi diversi: l'inglese è in prestito secco dalla Roma e dunque il Diavolo dovrà parlare con i giallorossi a fine stagione e intavolare un nuova trattativa per trattenerlo eventualmente, mentre il serbo è in scadenza di contratto e anche in questo caso ci sarà da discutere tra le parti nelle prossime settimane.

SANTI PUNTO FERMO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attacco milanista ripartirà da Gimenez, nonostante al momento non sia la prima scelta di Sergio Conceiçao che lo ha lasciato in panchina nelle ultime gare. Il Milan però crede assolutamente in lui per il futuro anche perchè ha investito solo pochi mesi fa 28,5 milioni di euro più bonus per prenderlo dal Feyenoord. Il messicano avrà la possibilità di resettare in estate, smaltire tutti i piccoli acciacchi fisici che lo hanno tormentato da quando è a Milanello, lavorare fin dal primo giorno con il gruppo rossonero e poi potrà dimostrare tutto il suo valore a partire dalla prossima stagione.

JOVIC, ABRAHAM E LUCCA - Se Gimenez è un punto fermo, il resto del reparto dipenderà da incastri e situazioni. Visto il rendimento e i gol delle ultime settimane, sono in rialzo le quotazioni di Jovic, che potrebbe presto rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il serbo ha un accordo particolare con il Milan: il suo contratto può essere infatti confermato di anno in anno fino al 2028 con un’opzione a favore del club. Il giocatore però vorrebbe almeno un biennale. Da capire poi anche quale sarà il destino di Abraham che rimarrebbe volentieri in rossonero, ma c'è da lavorare per trovare la quadra con la Roma (in ballo c'è anche Alexi Saelemakers, che è in prestito secco ai giallorossi). Se una di queste due situazioni non dovesse andare in porto, allora il Milan dovrebbe tornare sul mercato e il primo nome della lista è quello di Lorenzo Lucca, il quale piace da tempo in via Aldo Rossi, anche se non alla cifra che chiede l'Udinese, cioè 35 milioni di euro.