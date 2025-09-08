Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Durante il mercato estivo il reparto della rosa rossonera che ha subito più interventi e modifiche è sicuramente il centrocampo, croce e delizia degli ultimi tempi. Il Milan ha sempre avuto giocatori molto forti singolarmente che però è stato difficile mettere insieme: vedi l'anno scorso quando sia Fonseca che Conceiçao sceglievano una mediana a due. Né Loftus e né Musah erano adatti ad affiancare Fofana, mentre Reijnders, autore di una stagione personale strepitosa, era fin troppo offensivo per poter giocare nei due dando l'equilibrio necessario alla squadra. Una soluzione sarebbe potuta essere una mediana a tre, che però non è mai stata presa in considerazione.
Con Allegri, sia con il 3-5-2 e sia con il 4-3-3, il centrocampo è a tre. Sono cambiate le caratteristiche dei giocatori a disposizione oltre che il livello generale. Il più giovane è Ardon Jashari, pagato 34 milioni dal Brugge ed attualmente infortunato: il classe 2002 ha comunque già esperienza in Champions League oltre che in nazionale. Sono arrivati poi Modric, che non ha bisogno di presentazioni, Ricci, grandissima esperienza in Serie A e Rabiot, pupillo di Max Allegri. Un mix di fisicità e capacità di palleggio che il tecnico livornese dovrà essere capace di amalgamare nel modo migliore. Mai come quest'anno il reparto è completo, per numero, esperienza e caratteristiche.
ACQUISTI
Ricci - 23 milioni + 2 di bonus
Modric - parametro zero
Jashari - 34 milioni + 3 di bonus
Rabiot - 7 milioni + 3 di bonus
TOTALE 64 milioni
CESSIONI
Reijnders - 57 milioni + 14 di bonus
Musah - prestito oneroso più diritto di riscatto a 25 milioni
Pobega - prestito oneroso da 1 milioni più riscatto che può diventare obbligatorio a 9 milioni
Bondo - prestito oneroso
Bennacer - prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro
Comotto - prestito secco
TOTALE 92 milioni (riscatti compresi)
CENTROCAMPO PASSATA STAGIONE
Reijnders, Fofana, Musah, Loftus-Cheek, Bondo
CENTROCAMPO ATTUALE
Modric, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Fofana
