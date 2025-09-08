Milan, Leao pronto al rientro in gruppo. Nkunku lo aspetta...

Inizia oggi una settimana importante a Milanello dove è atteso il rientro in gruppo di Rafael Leao che sta recuperando bene dal piccolo problema al polpaccio rimediato a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari che lo ha costretto a saltare le prime due partite di campionato contro Cremonese e Lecce. Salvo sorprese, il portoghese sarà di nuovo a disposizione per la gara di domenica sera del Milan contro il Bologna a San Siro.

VICINO ALLA PORTA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge poi che Leao è un patrimonio tecnico troppo importante per il Diavolo, con Max Allegri che non lo considera un esterno offensivo, bensì un attaccante. Con il passaggio al 3-5-2, che dovrebbe essere il nuovo modulo di riferimento del Milan, il numero 10 milanista giocherà più vicino alla porta. Il tecnico livornese è convinto che è in quel ruolo Rafa possa davvero fare quel salto di qualità definitivo che tutti attendono ormai da anni. Il portoghese non è un classico numero 9, ma con i giusti stimoli può diventare più incisivo in zona gol.

CHE COPPIA - C'è grande curiosità in casa rossonera per vedere Leao in coppia con Christopher Nkunku, che sta impressionando nei suoi primi allenamenti a Milanello ed è in crescita anche a livello fisico. Difficilmente saranno in campo entrambi dal primo minuto domenica contro il Bologna, ma non è escluso del tutto visto che sia Pulisic che Gimenez rientreranno tardi a Milanello dopo gli impegni con Stati Uniti e Messico. La cosa importante comunque è che Leao torni a disposizione, poi toccherà ad Allegri decidere chi schierare contro i rossoblu.

