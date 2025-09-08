Rabiot tra Francia e Milan, Deschamps fa chiarezza sulle sue condizioni: sarà pronto per fare il titolare in rossonero?

La domanda che tutti i milanisti si stanno facendo: ma Rabiot quando e come giocherebbe? Sì, perchè il francese, oggi in Nazionale è sicuramente un acquisto importante, per forza e caratteristiche. Ciò che però è accaduto qualche settimana fa col Marsiglia, e con l'ex compagno Rowe potrebbe avere un impatto non indifferente. Il nuovo numero 12 rossonero si è infatti allenato a parte per diverso tempo, per poi divorziare del tutto con il Marsiglia e accettare, finalmente la corte di Allegri e del suo Milan. Resta da capire come Adrien tornerà a Milanello, e in che condizioni fisica e psicologica soprattutto.

Deschamps in conferenza stampa: le sue parole su Rabiot

Lo ha fatto nel corso della consueta conferenza stampa di vigilia, l'attuale ct della Francia ed ex giocatore della Juventus Didier Deschamps. Infatti, domani sera la Francia scenderà in campo contro l'Islanda per proseguire il proprio percorso nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, in scena la prossima estate. Sarà quindi l'occasione di vedere Maignan e Rabiot ancora insieme prima che i due si ricongiungano anche a Milanello, e quindi con la maglia del Milan? Deschamps risponde così.

"Ho delle opzioni. Adrien ha giocato in una certa posizione (con l’Olympique Marsiglia, ndr). Sta bene, questo è sicuro. Ovviamente ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò".

Parole che dunque potrebbero avere un'importanza concreta nel possibile minutaggio, e rendimento di Rabiot con la Francia oggi, ma successivamente con la maglia del Milan. Anche perchè domenica sera arriva il Bologna, e i rossoneri hanno bisogno di forza e qualità in mezzo al campo.