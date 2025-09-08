Modric: "Posso solo dire cose positive sul Milan. Sono entusiasta, si vede che è uno dei club più grandi al mondo"

Luka Modric ha parlato ieri in conferenza stampa dal ritiro della Croazia in vista dell'impegno di questa sera contro il Montenegro. Il centrocampista ha raccontato brevemente anche come sta andando al Milan: "Questa fase di adattamento è molto importante per me. Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione, si vede che è uno dei club più grandi al mondo, anche se attualmente non è ai livelli di risultati degli anni Novanta o Duemila" riporta tuttomercatoweb.com.

E' bastato poco a Modric per prendersi un posto da titolare nel Milan. Max Allegri lo ha schirato dal primo minuto come regista davanti alla difesa sia contro la Cremonese che contro il Lecce. Il croato ha fatto vedere a tutti le sue enormi qualità ed è già un leader della formazione milanista. Nella trasferta in Puglia, l'ex Real Madrid ha anche regalato il suo primo assist, in occasione della rete del momentaneo 1-0 di Loftus-Cheek, che ha segnato di testa dopo un perfetto calcio di punizione calciato da Modric.

