Milan, Allegri impressionato da Nkunku. Il francese può fare tre ruoli

MilanNews.it
Oggi alle 12:00Primo Piano
di Enrico Ferrazzi

Nella sua conferenza stampa di presentazione di qualche giorno fa, Christopher Nkunku ha rivelato che il ruolo che gli piace fare di più è quello del trequartista, ma ha aggiunto anche che la scelta spetta a mister Max Allegri e che lui ha solo grande voglia di giocare. In questa sosta per le nazionali, il tecnico livornese ha potuto lavorare con l'ex Chelsea che non è stato convocato dalla Francia ed è rimasto a Milanello ad allenarsi. 

TRE RUOLI - Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Allegri è rimasto impressionato da Nkunku durante questi primi allenamenti e ora sta studiando come sfruttare le sue qualità. Sulla carta, il francese può ricoprire senza problemi più ruoli: in un 3-5-2, per esempio, l'ex Chelsea può essere tranquillamente utilizzato come punta, mentre in un 3-4-2-1 agirebbe da trequartista insieme a Christian Pulisic alle spalle di Rafael Leao. Nkunku può partire poi anche eventualmente largo a sinistra in un tridente offensivo. 

ALLEGRI IMPRESSIONATO - La duttilità è quindi sicuramente una delle qualità di Christopher che può adattarsi senza problemi con tutti gli altri attaccanti milanisti: in un attacco a due, può fare la prima punta con Pulisic al suo fianco, mentre con Leao o Gimenez agirebbe da seconda punta. Allegri è rimasto impressionato in questi primi giorni di lavoro in modo particolare dalla sua velocità, dai suoi piedi (calcia con il destro e con il sinistro quasi allo stesso modo) e dalla sua intelligenza tattica. Ovviamente l'unico giudice è il campo e già domenica contro il Bologna potrebbe dire qualcosa di interessante. 
 