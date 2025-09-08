Milan, Allegri impressionato da Nkunku. Il francese può fare tre ruoli

Nella sua conferenza stampa di presentazione di qualche giorno fa, Christopher Nkunku ha rivelato che il ruolo che gli piace fare di più è quello del trequartista, ma ha aggiunto anche che la scelta spetta a mister Max Allegri e che lui ha solo grande voglia di giocare. In questa sosta per le nazionali, il tecnico livornese ha potuto lavorare con l'ex Chelsea che non è stato convocato dalla Francia ed è rimasto a Milanello ad allenarsi.

TRE RUOLI - Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Allegri è rimasto impressionato da Nkunku durante questi primi allenamenti e ora sta studiando come sfruttare le sue qualità. Sulla carta, il francese può ricoprire senza problemi più ruoli: in un 3-5-2, per esempio, l'ex Chelsea può essere tranquillamente utilizzato come punta, mentre in un 3-4-2-1 agirebbe da trequartista insieme a Christian Pulisic alle spalle di Rafael Leao. Nkunku può partire poi anche eventualmente largo a sinistra in un tridente offensivo.

ALLEGRI IMPRESSIONATO - La duttilità è quindi sicuramente una delle qualità di Christopher che può adattarsi senza problemi con tutti gli altri attaccanti milanisti: in un attacco a due, può fare la prima punta con Pulisic al suo fianco, mentre con Leao o Gimenez agirebbe da seconda punta. Allegri è rimasto impressionato in questi primi giorni di lavoro in modo particolare dalla sua velocità, dai suoi piedi (calcia con il destro e con il sinistro quasi allo stesso modo) e dalla sua intelligenza tattica. Ovviamente l'unico giudice è il campo e già domenica contro il Bologna potrebbe dire qualcosa di interessante.

