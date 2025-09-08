Saelemaekers brilla anche col Belgio, ormai lo sappiamo: Allegri ha tra le mani un giocatore dal potenziale enorme

E' ormai noto a tutti: Alexis Saelemaekers è tornato al Milan con un altro piglio, un'altra testa. Voglia, cattiveria, tanta qualità. Il belga sembra essere rinato dopo le esperienze in Italia al Bologna e alla Roma, e proprio per volontà sua e del suo allenatore è rimasto in rossonero nonostante le lusinghe della Juve e l'interessamento dalla Premier. Si è visto anche in Nazionale, ieri contro un modesto Kazakistan è vero, ma non è questo il punto. Il tuttofare milanista sembra davvero essere un giocatore diverso.

Brilla anche in Nazionale: così Saelemaekers diventerà l'uomo in più di Allegri

Due assist contro il Kazakistan: uno per De Bruyne e un altro per Meunier. Alexis resta un giocatore imprevedibile, dalle mille sfumature. Utile in chiave difensiva, migliorato tantissimo in quella offensiva. In queste prime uscite col Milan lo abbiamo visto sia da laterale (basso e alto) sia come seconda punta, ma l'importanza è sempre la stessa: tantissima.

Sarà dunque missione di Allegri cercare di esaltare le qualità di Alexis, che come detto prima sembra essere tornato a Milano con un'altra testa. Un ragazzo maturo e più consapevole delle proprie qualità. Al rientro dalla sosta il Milan giocherà proprio contro il Bologna, a San Siro. Sarebbe magico un ritorno al gol in rossonero dopo oltre due anni per Saelemaekers, e magari contro la sua ex squadra.