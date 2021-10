Milan, l’idea di Pioli per sopperire all'assenza di Theo Hernandez: il jolly Calabria terzino sinistro

È solo un’idea, ma potrebbe concretizzarsi e prendere forma nelle prossime partite. Come sostituire Theo Hernandez? Con Ballo-Touré, certo: è lui, terzino sinistro di professione, il vice del francese. Ma c’è un’altra soluzione al vaglio di Stefano Pioli: lo spostamento del prezioso Calabria sul binario mancino.

Mossa a sorpresa... ma non troppo

Il tecnico rossonero, ovviamente, non ha ancora disegnato l’undici anti-Verona, ma in testa ha già qualche bozza. Ballo-Touré rientrerà soltanto dal Senegal: potrebbe giocare sabato, ma non è così scontato. Se Calabria dovesse dare garanzie (ha avuto un problemino nei giorni scorsi, ma sta decisamente meglio), Pioli potrebbe decidere di schierarlo a sinistra, con l’affidabile Kalulu nel ruolo di terzino destro. Davide ha già dimostrato la sua adattabilità (lo scorso anno ha giocato pure da centrocampista e con discreti risultati) e non si tirerebbe certo indietro. Anche perché l’emergenza impone a tutti di fare sacrifici.

Altra possibile opzione

Pioli, però, potrebbe conservare la carta Calabria per la delicata sfida di Champions League contro il Porto. Col Verona, dunque, il mister potrebbe affidarsi proprio a Ballo-Touré, confermando Kalulu sul versante opposto. Idee, dicevamo, che l’allenatore rossonero sta ancora valutando. Una cosa è certa: in un modo o nell’altro bisognerà sopperire all’assenza pesantissima di un pilastro come Theo Hernandez.