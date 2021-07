Milan, la coppia Kessie-Bennacer punto di forza anche nella nuova stagione

Franck Kessie e Ismael Bennacer saranno i punti fermi del centrocampo anche nella nuova stagione. Nonostante l’ivoriano abbia il contratto in scadenza fra 11 mesi, Stefano Pioli è deciso a puntare su di lui. La dirigenza rossonera sta facendo di tutto per non replicare le sgradevoli situazioni avvenute con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Le parti non sono così lontane, e tutto lascia pensare che il rinnovo ci sarà.

IN COPPIA

La coppia formata dall’ivoriano e dall’algerino è stata sicuramente una delle forze del Milan, che nella passata stagione, è arrivato secondo in Serie A e ha dato fastidio al Manchester United in Europa League. Nel finale del 2020, prima dei problemi fisici che hanno condizionato Bennacer, la squadra viaggiava alla grande ed era prima in classifica. Bennacer è la mente del centrocampo rossonero, colui che crea più gioco, mentre Kessie – grazie anche alle doti fisiche che ha – è colui che spezza le azioni avversarie e fa ripartire le azioni del Diavolo. Coppia ben affiatata che difficilmente mister Pioli vorrà rompere in questo 2021/2022.

CHI LI AFFIANCHERÀ

Ad affiancare i due africani ci sarà sicuramente Sandro Tonali, riscattato pochi giorni fa dal Brescia. Il percorso di crescita del classe 2000 continuerà al Diavolo. Poi arriverà sicuramente un altro centrocampista e i nomi sono tanti: da Nikola Vlasic a Tiémoué Bakayoko, passando per il rientrante Tommaso Pobega. Le idee della dirigenza rossonera sono quelle di allargare il più possibile la rosa da mettere a disposizione di Pioli confermando i cardini che hanno contribuito a far tornare il Milan in Champions League.