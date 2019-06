Milan, l’attesa (senza ansie) di Reina: pronto a diventare il titolare se Gigio dovesse andar via

Poche presenze, ma buone. Pepe Reina non ha avuto molto spazio nel corso della stagione appena conclusa, ma ha sempre dato il suo onesto contributo ogni qualvolta è stato chiamato in causa. L’estremo difensore spagnolo, oltre a disputare buone partite, è stato un collante fondamentale per lo spogliatoio.

IN ATTESA - L’ex Napoli si è messo a servizio della squadra e dei più giovani, accettando con grande professionalità le scelte dell’allenatore. Reina ha archiviato più che positivamente la sua prima stagione in rossonero e come tutti è in attesa di capire cosa accadrà in casa Milan. Come riporta Tuttosport, il classe ‘82 attende anche di capire se Gianluigi Donnarumma sarà effettivamente sacrificato in nome del bilancio, liberando così il posto da titolare. Le 37 primavere non sono un problema per Pepe, il quale - non è mica un mistero - ambisce al ruolo di primo portiere.

CESSIONE? - In caso di cessione di Gigio, il titolare diventerebbe Reina. I vertici di via Aldo Rossi sanno di poter contare su un giocatore di grande esperienza e qualità, per questo non avrebbero problemi a vendere Donnarumma qualora dovesse arrivare una proposta interessante. Pepe aspetta ma senza particolari ansie: per lui conta solo il bene della squadra.