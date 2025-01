Milan, oggi la prima offerta ufficiale per Gimenez: per convincere il Feyenoord servirà una proposta irrinunciabile

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, giornalista di Relevo, nella giornata odierna il Milan presenterà la prima offerta ufficiale per Santiago Gimenez. Il Feyenoord è pronto ad ascoltare la proposta del club rossonero senza chiudere la porta a priori ad una possibile partenza dell'attaccante: la proposta economica, visto che l'idea del club olandese è di non cedere i propri pezzi pregiati a stagione in corso, dovrà essere irrinunciabile. Il Milan intanto offre al calciatore un contratto di due anni e mezzo, fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno.

Il centravanti messicano aveva parlato mercoledì sera, dopo la splendida doppietta in Champions League contro il Bayern Monaco, a Somos Caliente TV, non escludendo nulla per il proprio futuro.

Santi, questa potrebbe essere la tua ultima partita al Feyenoord?

“Vediamo che succede, sono settimane chiave. Metto tutto nelle mani di Dio. Non perdo la concentrazione per queste cose. Ora sono al Feyenoord e mi voglio godere questa vittoria e niente più. Fin quando sarò qui difenderò questa maglia fino alla morte”.

Ad ottobre 2024, intervistato da ESPN, Gimenez aveva raccontato di come il Milan ci avesse provato per lui anche durante la finestra di mercato estiva: "Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta".