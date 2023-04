Milan, per Brahim uno strappo alla sostenibilità: ecco perché va trattenuto

MilanNews.it

Man of the match del quarto di finale di andata, Brahim Diaz si è confermato giocatore da grandi partite. Non può essere un caso che sulla fascia destra sia stato protagonista di vittorie esaltanti, con giocate decisive ed incisive, tecnicamente di livello superiore. Nella partita di San Siro lo spagnolo d’origine marocchina è salito in cattedra sul centrocampo di Luciano Spalletti e ha lanciato un messaggio importante alla dirigenza rossonera: questo è un giocatore da provare a tenere.

TRE INDIZI FANNO UNA PROVA

Il Real Madrid lo monitora con interesse e vorrebbe riportarselo a casa l’anno prossimo, mentre al Milan piacerebbe trattenerlo, ovviamente alle proprie condizioni. Quando si opera all’interno dello schema incentrato sulla sostenibilità che caratterizza il progetto tecnico ed economico dei rossoneri, non ci si può permettere di ragionare “ad ogni costo”. Ma Brahim Diaz probabilmente si merita qualche sforzo in più rispetto a quanto si riteneva giusto fino a un mese fa. Perché alla splendida partita di San Siro contro la Juventus, giocata sulla fascia destra nelle vesti di pericolo pubblico numero uno, han fatto seguito le due partite di Napoli e Milano, contro gli azzurri. Tra Serie A e Champions League, Brahim a destra ha fatto come si suol dire “quello che ha voluto”, rendendosi pericoloso ed imprevedibile e si è trovato perfettamente a proprio agio. Non meno importante, ha svariato tanto ed è sceso spesso a centrocampo sia in fase difensiva che in impostazione. Bene le transizioni positive e negative, il coinvolgimento nell’economia di gioco e la personalità che viene fuori con la disinvoltura di chi gioca in una posizione a sé amica: il Brahim sull’out destro visto quest’anno è un giocatore di spessore, che merita la titolarità e un futuro.