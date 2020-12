Milan, Pioli ritrova due titolarissimi: a Benevento tornano Kjaer e Kessie. Out Theo: a sinistra ci sarà Dalot

Dopo aver passato in famiglia le brevissime vacanze natalizie, per i giocatori del Milan è il momento di tornare a pensare al campionato che riprenderà domenica con la trasferta in casa del Benevento. Stefano Pioli dovrà rinunciare ancora a diversi infortunati come Ibrahimovic, Bennacer, Castillejo e Gabbia, ma può essere contento per il ritorno a disposizione di due titolarissimi come Simon Kjaer e Franck Kessie.

DUE RITORNI IMPORTANTI - Come riporta questa mattina Tuttosport, il difensore, rimasto ai box per circa un mese per un problema muscolare, è tornato ieri ad allenarsi in gruppo (ha saltato solo la partitella finale) e quindi può considerarsi arruolabile per il match contro i campani di Filippo Inzaghi. Si tratta di un ritorno molto importante per il Milan, così come quello in mezzo al campo di Kessie, che ha saltato l'ultima sfida contro la Lazio per squalifica.

TRIDENTE TITOLARE - A Benevento, oltre agli infortunati, ci sarà un'altra assenza molto significativa, vale a dire quella di Theo Hernandez che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Con il francese assente, sulla fascia sinistra agirà Diogo Dalot. Nessuna sorpresa, invece, in attacco dove alle spalle di Rafael Leao agirà il tridente di trequartisti titolare formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.