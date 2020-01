Milan, possibile rivoluzione in difesa: tra uscite e arrivi, il reparto può subire una ristrutturazione

La batosta di Bergamo ha inevitabilmente lasciato il segno. L’accelerata sul fronte Ibra è arrivata proprio dopo la storica sconfitta con l’Atalanta, così come la decisione di puntare con decisione su Jean-Clair Todibo (la trattativa è in corso). Ed è proprio in difesa che il Milan potrebbe decidere di attuare una vera e propria rivoluzione. Già a gennaio.

POSSIBILE COLPO - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, mentre attendono una risposta da Todibo, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi continuano a guardarsi intorno. E non è da escludere che possa arrivare anche un altro centrale. Occhio, poi, ai movimenti sugli esterni, con Ricardo Rodríguez in uscita. Sullo svizzero è piombato con decisione il PSV Eindhoven, pronto a formulare un’offerta concreta al Milan, consapevole che i rossoneri non accetteranno proposte di prestito.

IN PRESTITO - Altro giro, altro terzino in bilico. Davide Calabria avrebbe bisogno di giocare di più per valorizzarsi. Il prodotto del vivaio milanista ha perso il posto da titolare (Andrea Conti lo ha superato nelle gerarchie interne) e potrebbe lasciare il Milan in prestito. Così come Mattia Caldara, altro giocatore a caccia di conferme e minutaggio.