Milan, presto riprenderanno i contatti per il rinnovo di Maignan: Allegri vuole ripartire dal francese

Appena terminata la stagione 2024/25 (anche se formalmente la deadline è al 30 giugno) il Milan si è subito attivato con due mosse che danno una nuova direzione, nuova e chiara, al progetto sportivo: le nomine di Igli Tare e Massimiliano Allegri come nuovi DS e allenatore. Nelle scorse settimane, quando prendeva sempre più forma il disastro che è stato questa annata, Furlani parlava della concreta possibilità di cambiare per non ripetere più gli errori commessi nel recente passato. In attesa di capire cosa porterà il mercato, soprattutto cosa porterà via, queste due scelte sembrano avere senso logico e sportivo.

Ora il Milan avrà bisogno di essere nuovamente quadrato, compatto e con una linea comune seguita da tutti. Si è parlato, a ragione, delle scelte infelici a livello dirigenziale delle ultime stagioni ma è sempre bene ribadire che chi va in campo ha il potere di spostare e decidere molto di più. La scelta di Massimiliano Allegri, uomo di infinita esperienza e credibilità, accentratore e saggio gestore, va proprio in questa direzione. Va ritrovato equilibrio in uno spogliatoio che nell'ultimo anno ne ha viste di cotte e di crude, tra ammutinamenti e scarsa professionalità.

Allegri e Tare hanno le idee chiare ed è per questo che a breve riprenderanno i contatti con Mike Maignan per il rinnovo del portiere. Il francese ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2026: nei mesi scorsi si era arrivati ad un'intesa verbale che però non è mai stata concretizzata. Il Milan, da gennaio, ha messo il tutto in standby per prendersi il tempo necessario a fare tutte le valutazioni del caso, da quelle sportive a quelle economiche. Maignan non ha vissuto la sua miglior stagione, soprattutto in Champions, ma sul finale si è ripreso in modo netto, dando sfoggio di interventi importanti e non banali.

Senza contare il fattore fascia: con Conceiçao è diventato il capitano designato, ufficializzando il grande peso che ha all'interno dello spogliatoio rossonero. In una sessione di mercato che vedrà cambiare molto il Milan, vedi Theo, anche lui in scadenza 2026 ma ormai senza più chance di rinnovo, ripartire da Maignan vuol dire ripartire da uno dei pochi punti fermi, rispettabili e rispettati, di Milanello. Allegri ha già messo in chiaro che per lui è fondamentale.