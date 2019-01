Milan, primo esame per Paquetà: mezzala con licenza di avanzare, Gattuso punta sulla sua fantasia

Altro giro, altro impegno. E il livello si alza. Dalla TIM Cup alla finale di Gedda: in attesa dell’esordio in campionato, Lucas Paquetà, per il momento, sta sperimentando la coppa all’italiana. Anche contro la Juventus il brasiliano scenderà in campo dal primo minuto, piazzandosi nel cuore del centrocampo rossonero. Per l’ex Flamengo, come evidenzia Tuttosport, sarà il primo esame di maturità.

JOLLY - E che esame! Contro la squadra più forte del torneo. Da mezzala sinistra (questo sarà il suo ruolo iniziale nell’undici anti-Juve studiato da Rino Gattuso), Lucas, nel corso della partita, potrebbe avanzare di qualche metro posizionandosi alle spalle di Higuain. Una sorta di 4-2-3-1 dinamico che potrebbe esaltare ulteriormente le doti del talento classe ’97. Paquetà - osserva Tuttosport - all’interno di una gara in cui il Milan, presumibilmente, non avrà tantissime occasioni da gol, potrebbe risultare quel jolly buono per sparigliare le carte.

NESSUN TIMORE - Il brasiliano ha personalità e carattere. E non ha alcun timore reverenziale. Lucas, apparso molto concentrato nelle sedute di allenamento svolte a Gedda, ha già conquistato compagni e staff tecnico per le due doti tecniche e umane. Adesso, però, dovrà affrontare il suo primo esame. Se dovesse superarlo, tutto il Milan ne gioverebbe per la seconda parte della stagione.