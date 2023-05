Milan, pronti altri colpi a zero? Da Tielemans a Ceballos, ecco i centrocampisti in scadenza 2023

MilanNews.it

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma ovviamente sono già tantissime le indiscrezioni che circolano. In particolare, in questo momento il più caldo è il mercato dei parametri zero, cioè quei giocatori che sono in scadenza il 30 giugno 2023. Il Milan ha già chiuso da tempo l'arrivo di Marco Sportiello, che farà il vice-Maignan, ed è vicinissimo a definire anche lo sbarco a Milanello di Daichi Kamada, trequartista che si libererà gratis dall'Eintracht Francoforte. Ma gli arrivi a zero al Milan potrebbero non essere finiti qui visto che, soprattutto a centrocampo, ci sono alcune interessanti occasioni che potrebbe fare comodo ai rossoneri.

TIELEMANS: classe 1997, è in scadenza di contratto con Leicester, appena retrocesso in Championship. Il mediano belga, che in questa stagione ha collezionato in totale 37 presenze e segnato 4 gol, è in uscita dal club inglese e potrebbe essere una valida pista per sostituire l'infortunato Ismael Bennacer nella mediana milanista (anche a livello economico visto che attualmente guadagna circa 3 milioni di euro).

RABIOT: il francese, che lascerà la Juventus in estate, ha giocato una grandissima stagione in bianconero ed è ormai anche un titolare dalla nazionale di Deschamps. Rabiot sarebbe perfetto non solo perchè darebbe qualità e quantità al centrocampo rossonero, ma anche perchè conosce già bene il campionato italiano e non avrebbe quindi bisogno di un periodo di ambientamento, ma la pista è impraticabile a causa del suo elevatissimo ingaggio (alla Juve guadagna circa 7 milioni di euro, troppi per il Diavolo).

GUNDOGAN, KANTE' E KROOS: tre grandissimi giocatori che però non attireranno mai l'interesse della proprietà rossonera, che preferisce puntare su profili più giovani. A livello di esperienza sarebbe difficile trovare di meglio in mezzo al campo, ma non sono profili da Milan di RedBird (non solo per una questione anagrafica, ma anche di ingaggio visto che guadagnano cifre altissime).

KEITA': il 28enne della Guinea non rinnoverà con il Liverpool, anche perchè non rientra più da tempo nei piani di Klopp (quest'anno ha giocato appena 291' in Premier League). Nelle scorse settimane si vocifera che il giocatore sia stato proposto al Diavolo, ma non ci sarebbe stato un'apertura da parte di Maldini e Massara per due motivi: il suo stipendio (circa 7,5 milioni di euro) e i dubbi sulla sua tenuta fisica.

SKHIRI: il mediano tunisino lascerà il Colonia a zero in estate e ha attirato l'attenzione di diversi club come Rennes, Bayer Leverkusen, Siviglia e Roma. In passato il giocatore classe 1998 è stato accostato anche al Milan. Skhiri, che nonostante sia un centrocampista difensivo ha segnato ben 7 gol nella Bundesliga 2022-2023, è anche un punto fermo della Tunisia.

CEBALLOS: rispetto agli altri giocatori nominati finora, lo spagnolo è un centrocampista più offensivo, quindi nel 4-2-3-1 di Pioli potrebbe far comodo più da trequartista che da mediano. Sulle sue qualità tecniche non ci sono dubbi e c'è anche un altro punto importante a suo favore, vale a dire il suo ingaggio che è piuttosto basso visto che nei Blancos guadagna "solo" 1,5 milioni di euro. Qualche settimana fa, in Spagna si parlava di un'importante offerta arrivata dall'Italia per Ceballos. E se fosse stata del Milan?