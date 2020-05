Milan, riecco Kessié: finalmente in gruppo, l'ivoriano "vive sul mercato" ma per Pioli è un punto fermo

Vive praticamente sul mercato, Franck Kessié, perlomeno secondo le voci e le varie indiscrezioni (anche dall’estero). La realtà, però, è un’altra: come sottolinea Tuttosport, il centrocampista ivoriano, che piaccia o meno, è uno dei titolarissimi del Milan. È stato un punto fermo con Montella e Gattuso, poi con Giampaolo. Ora è un riferimento anche per Pioli, che in questa stagione, da quando è approdato a Milanello, lo ha schierato spesso e volentieri.

IN GRUPPO - Un giocatore importante, dunque, che l’allenatore emiliano ritrova con piacere. Kessié, infatti, è risultato negativo al doppio test sul Coronavirus (ha effettuato due tamponi) e può quindi tornare a lavorare con i compagni di squadra. Un’ottima notizia, dicevamo, per Stefano Pioli in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, gara che dovrebbe riaprire la stagione dei rossoneri dopo lo stop dovuto alla pandemia. Due settimane di allenamenti dovrebbero bastare all’ivoriano per ritrovare la condizione e presentarsi al meglio alla ripresa delle operazioni.

DETERMINANTE - Magari la prossima estate potrebbe davvero lasciare il Milan (l’ex atalantino ha diversi estimatori in Premier League), ma è ancora presto per pensarci. L’unica certezza, al momento, è che Kessié è un elemento determinante nello scacchiere di Pioli, che potrà schierarlo al fianco di un altro pilastro come Ismael Bennacer.