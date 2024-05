Milan-Salernitana, formazioni ufficiali: ultima da titolare per Giroud. C'è anche Mirante, panchina per Kjaer

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Salernitana, ultima giornata di Serie A:

Ultima da titolare per Olivier Giroud e Antonio Mirante, mentre Simon Kjær parte dalla panchina, dove si accomoda anche Mattia Caldara. Per quest'ultimo è l'ultima occasione per fare l'esodio in campionato con la maglia rossonera, nonostante sia arrivato nel 2018. Florenzi spostato a centrocampo per lasciare spazio sulle fasce a Calabria e Théo e Bennacer avanzato sulla trequarti.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Kalulu, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega; Jović, Okafor. All.: Stefano Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasaridīs, Gyömbér; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. A disp.: Costil, Salvati; Ferrari, Guccione, Pellegrino; Di Vico, Łęgowski, Sfait, Vignato; Boncori, Fusco, Simy. All.: Stefano Colantuono.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

ASSISTENTI: Liberti e Valeriani.

IV UFFICIALE: Fabbri.

VAR: Nasca.

AVAR: Marini.