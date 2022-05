Milan, seconda stella e andare avanti il più possibile in Champions: gli obiettivi rossoneri per la prossima stagione

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conquistato con merito lo scudetto 2021/2022 in casa Milan è già tempo di pensare alla prossima stagione. L’obiettivo a lungo termine del club – che sia in mano ad Elliott o in mano a RedBird – è quello di tornare a fare la voce grossa in Champions League nel giro di pochi anni. Per fare ciò bisogna lavorare bene giorno per giorno. È fondamentale dare una continuità di uomini, nonostante l’imminente cambiamento ai vertici della proprietà. Per questo motivo c’è un po’ di preoccupazione fra i tifosi rossoneri per le posizioni relative a Paolo Maldini e Frederic Massara. I due sono in scadenza di contratto fra un mese esatto, e finché non si sbloccherà del tutto il passaggio da Elliott a RedBird, il mercato rossonero non può iniziare.

LA PROSSIMA STAGIONE

Dopo le meritate vacanze, il 4 luglio il Milan si ritroverà a Milanello per il primo allenamento della nuova stagione. Quest’anno per via dei mondiali in Qatar che si disputeranno fra novembre e dicembre, il campionato inizia prima. Si parte infatti sabato 13 agosto. Questo fa si che ci sia meno tempo per completare le rose da mettere a disposizione dei tecnici, motivo per cui non bisogna ritardare troppo il cambio di proprietà e i relativi rinnovi dei contratti dei dirigenti. Come detto più volte dal tecnico Stefano Pioli, l’anno prossimo il Milan dovrà puntare alla seconda stella e tentare di passare il girone di Champions League. Il testa a testa con l’Inter per la conquista del 20esimo scudetto della storia dei due club, è qualcosa che sta a cuore alla dirigenza di via Aldo Rossi, che però non dimentica il glorioso passato europeo del club. La Champions assaggiata in questa stagione, deve essere un obiettivo nel lungo periodo. Prima però c’è da tornare a giocare sfide importanti con una certa continuità. Questo permette ai giovani di crescere più in fretta a livello di testa, consapevolezza dei propri mezzi e livello di gioco. In attesa che RedBird completi le pratiche per l’acquisto del Milan, i tifosi sognano un futuro ricco di successi.