Milan secondo a 10 giornate dalla fine: obiettivo tenere questo piazzamento fino all'ultimo. Ostacolo Juventus, i calendari a confronto

Un Milan non bellissimo vince di misura contro l'Empoli nel segno di Christian Pulisic, ancora una volta determinante per la formazione di Stefano Pioli, che con i 3 punti conquistati ieri contro i toscani si è posizionata in solitaria al secondo posto in classifica scavalcando la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce invece da un pirotecnico 2 a 2 contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Dopo essere stato un intero campionato a rincorrere, il Milan è ora secondo in classifica a 10 giornate dalla fine, e cercherà di tenere questo piazzamento fino all'ultimo per diversi motivi. Il primo è quello di confermarsi seconda forza del campionato alle spalle dell’Inter, mentre il secondo riguarda la Supercoppa italiana, considerato il fatto che qualora il Milan dovesse concludere la stagione al secondo posto potrà partecipare l’anno prossimo alla competizione in Arabia Saudita. Infine è importante anche per i premi stabiliti dalla Lega serie A, perché chi conclude la stagione in seconda posizione naturalmente guadagna di più rispetto a chi finisce dietro.

Così come questo discorso vale per il Milan, vale anche per la Juventus, che ha intenzione di riprendersi al più presto il secondo posto in classifica, come confermato anche ieri sera nel post partita da Massimiliano Allegri, che intervenuto in conferenza stampa ha detto: "Il Milan ci ha rubato parecchi punti. È un'opportunità per noi per darci nuovi stimoli e riprenderci il secondo posto".

Sarà dunque una sfida fino all'ultima giornata quella fra Milan e Juventus, anche se lo scontro diretto in programma alla 34^ giornata potrebbe risultare alla fine essere decisivo. Da capire come queste due squadre arriveranno alla sfida dello Stadium, con i bianconeri che in generale hanno davanti a loro un calendario decisamente più ostico rispetto a quello dei rossoneri, che potrebbero avere la strada decisamente più spianata verso il secondo posto.

MILAN E JUVENTUS, IN DUE PER UN SOLO POSTO, IL SECONDO: I CALENDARI A CONFRONTO:



29^: Verona-Milan / Juventus-Genoa

30^: Fiorentina-Milan / Lazio-Juventus

31^: Milan-Lecce / Juventus-Fiorentina

32^: Sassuolo-Milan / Torino-Juventus

33^: Milan-Inter / Cagliari-Juventus

34^: Juventus-Milan

35^: Milan-Genoa / Roma-Juventus

36^: Milan-Cagliari / Juventus-Salernitana

37^: Torino-Milan / Bologna-Juventus

38^: Milan-Salernitana / Juventus-Monza