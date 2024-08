Milan, segnali positivi dalla tournée americana. Fonseca è soddisfatto e punterà su Pulisic da 10

vedi letture

Si è conclusa la tournée negli Stati Uniti del Milan che ieri è rientrato in Italia e, dopo due giorni di riposo, sabato riprenderà gli allenamenti a Milanello ad una settimana esatta dall'esordio ufficiale in campionato contro il Torino (prima, il 13 agosto, ultima amichevole contro il Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi).

FONSECA SODDISFATTO - Dagli USA, Paulo Fonseca è tornato con tre vittorie sue tre nei test di lusso contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona e tante sensazioni positive: "Sono molto soddisfatto del coraggio che mostrano i giocatori, per come giocano tutti. Vediamo già intenzioni chiare, non è facile dopo quattro settimane di lavoro. I ragazzi sono stati fantastici, dobbiamo migliorare molto, ma stiamo facendo i passi giusti" le parole del neo tecnico rossonero in conferenza stampa al termine dell'amichevole contro i blaugrana vinta dai rossoneri ai rigori riportate stamattina da Tuttosport.

PULISIC TREQUARTISTA? - Segnali positivi sono arrivati soprattutto dall'attacco dove Fonseca sembra deciso a puntare su Christian Pulisic come trequartista. Questo il suo pensiero sulla posizione dell'americano che contro il Barcellona ha regaato un assist per Jovic e ha segnato un gol: "Secondo me, ha fatto una partita fantastica, mi piace vedere come partecipa al gioco in quella posizione. Christian può giocare ovunque in attacco, è molto intelligente, non ho dubbi che anche in questa stagione continuerà a essere un giocatore molto importante per il Milan". C'è invece ancora da registrare la fase difensiva, in particolare il filtro che devono fare i due mediani. E una mano a Fonseca dovrebbe arrivare anche dal mercato dove la priorità del Diavolo è proprio prendere un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa.