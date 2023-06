Milan, spunta Tielemans per il centrocampo: carriera, caratteristiche e...il "precedente" con Moncada

MilanNews.it

Arrivano sempre più conferme sull'interesse concreto del Milan per Youri Tielemans, centrocampista classe 1997 in uscita a zero dal Leicester City. I rossoneri, sempre alla ricerca di rinforzi in mazzo al campo soprattutto dopo il grave infortunio di Ismael Bennacer, hanno messo gli occhi su di lui, ma dovranno battere la concorrenza di altri club, in particolare della Roma e del Galatasaray.

CARRIERA - Nato a Sint-Pieters-Leeuw, comune belga nelle Fiandre, il 7 maggio 1997, Tielemans muove i suoi primi passi nel calcio nel vivaio dell'Anderlecht, dove inizia a giocare a 5 anni e, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, arriva in prima squadra nel 2013. Il 28 luglio di quell'anno gioca la sua prima partita da professionista contro il KSC Lokeren in Jupiler Pro League, entrando in campo al 24' al posto dell'infortunato Kljestan. Il suo esordio in Champions League avviene invece il 2 ottobre 2013 contro l'Olympiakos. Nell'estate del 2017, Tielemans cambia squadra e passa al Monaco: la curiosità è che a segnalare il centrocampista belga fu Geoffrey Moncada, ai tempi capo degli osservatori del club del Principato. L'avventura in Francia non dura molto: a gennaio 2019 si trasferisce infatti in prestito al Leicester City (scambio con Adrien Silva), che in estate decide poi di prenderlo a titolo definitivo, pagando circa 40 milioni di sterline. Con la maglia dei The Foxes, Tielemans ha collezionato in tutto 195 presenze e segnato 28 gol. Da anni fa parte anche del giro della nazionale maggiore del Belgio, con cui ha raccolto finora 58 presenze e 5 reti (in campo anche in tutte e tre le partite giocate dai belgi nell'ultimo Mondiale in Qatar).

CARATTERISTICHE - A livello tecnico, stiamo parlando di un centrocampista centrale, perfetto per una mediana a due come quella del Milan, ma che può giocare anche da mezzala e da trequartista. Bravo con entrambi i piedi e dotato di una buona visione di gioco, in via Aldo Rossi lo reputano un ottimo rinforzo per la mediana della squadra di Stefano Pioli. A queste qualità tecniche, si aggiunge anche una grande personalità.

YOURI E MONCADA - Tielemans è senza dubbio uno dei centrocampista in scadenza di contratto nel 2023 più interessanti e, arrivando a zero, rappresenta certamente una grande opportunità di mercato che il Milan sta provando a cogliere. E lo vuole fare sfruttando anche la figura di Moncada, che lo ha portato anni fa al Monaco dove è esploso e si è fatto conoscere da tutti. Il numero uno degli osservato rossoneri, che con l'addio di Maldini e Massara avrà un ruolo ancora più importante nel nuovo assetto societario del Diavolo, lo conosce bene e chissà che non possa essere lui la carta vincente per convincere il belga a dire sì al Milan.