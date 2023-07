Milan, Taremi è in questo momento il primo nome come alternativa a Giroud

Dopo aver ufficializzato e presentato Sportiello, Romero, Loftus-Cheek e Pulisic e chiuso (arriverà in serata a Milano) Reijnders, il Milan si concenterà ora sul rafforzamento del reparto offensivo: Pioli ha chiesto sia un esterno destro, veloce e bravo nell'uno contro uno, che una punta che sappia far meglio di Origi nell'alternarsi al 37enne Giroud.



Taremi prima opzione

In questo momento, la prima opzione del club rossonero è Medhi Taremi, 30enne centravanti del Porto. Ci sono stati e ci saranno nuovi contatti con il club portoghese, in modo da abbassare il prezzo al di sotto dei 20-25 milioni di euro richiesti dai lusitani. Il giocatore iraniano non possiede il passaporto comunitario e, di conseguenza, escluderebbe l'arrivo di un altro senza passaporto come il nigeriano Chukwueze. L'attaccante, che è anche nel mirino dell'Inter, è assistito da Jorge Mendes.

Nonostante sia sbocciato tardi nel grande calcio, Taremi rappresenterebbe per Pioli una sicurezza in zona gol. Il calciatore iraniano, infatti, nell'ultima stagione, ha giocato 51 partite totali segnando 31 gol con 14 assist, tra cui 22 in campionato in 33 presenze e 5 in Champions League in 7 presenze. In totale, Taremi ha segnato con il Porto 80 gol e messo a referto 49 assist in 147 gare.