Milan, Theo Hernandez blindato fino al 2026: le tappe di uno dei più importanti rinnovi rossoneri

Nella giornata odierna il Milan completato un altro rinnovo di contratto, uno tra i più importanti e attesi tanto dalla dirigenza quanto dall'ambiente rossonero: quello di Theo Hernandez. Della notizia di parlava già da qualche giorno ma, soltanto oggi, sono arrivate prima le firme e poi l'annuncio ufficiale. Il segnale è stato di quelli forti da parte del Milan, che ha blindato il classe '97 fino al 30 giugno 2026 su una base di quattro milioni di euro a stagione. Un aumento di stipendio significativo, dato che il francese ha più che raddoppiato il proprio stipendio. Una scelta dettata dalla necessità di premiare e lanciare un messaggio ad un giocatore considerato uno dei pilastri rossoneri del presente e del futuro.

LE TAPPE - La prima tappa del rinnovo è datata 24 novembre, giorno in cui la dirigenza rossonera capitanata da Paolo Maldini e Ricky Massara incontrò a Madrid Manuel García Quilón. Il Milan in quella sede presentò la prima proposta ufficiale, offrendo all'agente di Theo Hernandez un prolungamento quadriennale di 4 milioni di euro più bonus fino al giugno 2026, praticamente lo stesso firmato oggi dal francese. La proposta fu certamente allettante per l'agente del numero diciannove, che nel mese di dicembre ebbe almeno due incontri con i dirigenti milanisti a Casa Milan oltre che summit telematici per limare i dettagli dell'affare.

IL RINNOVO - L'ultimo passo il Milan e Theo Hernandez l'hanno infine compiuto oggi, legandosi a doppio filo per almeno altre quattro stagioni. Quello piazzato da parte della società di Via Aldo Rossi è il sesto rinnovo stagionale, l'ultimo dopo quelli di Pioli, Kjaer, Calabria, Saelemaekers e Gabbia. Theo del resto ha sempre espresso il proprio attaccamento alla maglia del Milan, un sentimento certamente poco comune ai più nei confronti di una squadra che l'ha valorizzato e reso probabilmente uno dei terzini più forti in circolazione. Blindato Theo, che ha avuto anche il privilegio di indossare la fascia di capitano, i rossoneri proseguiranno ancora lungo questa strada: sullo sfondo, infatti, ci sono i rinnovi di Bennacer e Leao, altri due profili che rientrano a pieno nelle logiche del Milan di oggi e di domani.