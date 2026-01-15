Milan, tocca a Leao e Nkunku. Sorpresa Fullkurg: va in panchina

vedi letture

La vittoria dell'Inter di ieri sera contro il Lecce costringe ancora di più il Milan a vincere questa sera in casa del Como nel recupero della 16^ giornata di Serie A: i rossoneri, se vogliono continuare a nutrire sogni scudetto, devono tornare a -3 dalla vetta della classifica e restare attaccati ai nerazzurri. Una vittoria permetterebbe poi di allungare anche sul terzo e quarto posto.

LEAO E NKUNKU - Per farlo Massimiliano Allegri tornerà a schierare dal primo minuto in mezzo al campo sia Luka Modric che Adrien Rabiot che avevano iniziato dalla panchina l'ultima partita contro la Fiorentina, mentre in attacco spazio alla coppia composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il portoghese sta meglio e anche nell'allenamento di ieri pomeriggio non ha avvertito troppo fastidio all'adduttore e all'inguine destro. Il francese, rientrato domenica a Firenze e autore del gol del pari milanista, è invece in vantaggio su Christian Pulisic che non è al meglio nemmeno lui a causa di qualche fastidio al solito bicipite femorale e per questo Allegri preferisce dargli un po' di riposo almeno inizialmente.

SORPRESA FULLKRUG - In panchina l'americano non sarà l'unico attaccante a disposizione perchè a sorpresa ci sarà anche Niclas Fullkrug: la decisione definitiva verrà presa questa mattina, ma ieri il tedesco, che a Firenze aveva riportato un'infrazione alla falange del dito del piede e che sembrava dovesse saltare sia il Como che il Lecce domenica, si è allenato con il resto dei compagni dimostrando grande volontà e resistenza al dolore. Con un antidolorifico e una fasciatura speciale, il centravanti rossonero vuole esserci e dare una mano al gruppo.