Milan, una maglia da titolare per Kabak: ecco la strategia rossonera per superare il Bayern

Se Torreira è l’obiettivo principale per il centrocampo, Ozan Kabak - giovane talento di proprietà dello Stoccarda - è il nome in cima alla lista rossonera alla voce "difensore". Il Milan, come riporta Tuttosport, spinge per il giovane turco. In via Aldo Rossi, nella giornata di ieri, si è svolto un lungo vertice tra i rappresentanti del giocatore e i dirigenti milanisti. Un incontro per fare il punto della situazione alla luce anche - e soprattutto! - del rilancio del Bayern.

TITOLARE - Stando alle indiscrezioni, i bavaresi avrebbero alzato la loro proposta contrattuale, cosa che potrebbe innescare un’asta. Dal canto suo il Milan, per provare a convincere il ragazzo, gli avrebbe garantito un ruolo da protagonista, ovvero una maglia da titolare. Le contrattazioni - scrive Tuttosport - si basano anche sul fatto che i rossoneri, esattamente come il Bayern, abbiano manifestato la propria intenzione di pagare la clausola da 15 milioni presente sul contratto che lega Kabak allo Stoccarda.

DECISIONE - La palla, dunque, è tra i piedi del diretto interessato, che tra oggi e domani scioglierà le sue ultime riserve. Nel frattempo, i contatti tra l’entourage del giovane turco e i due club interessati andranno avanti. Sono ore decisive per il futuro dell’ex Galatasaray, che dovrà decidere se rimanere in Germania (e guadagnare qualcosa in più) o tentare l’avventura in Italia.