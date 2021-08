MN - Caldara in prestito al Venezia per rimettersi in gioco: cifre e dettagli

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Mattia Caldara lascerà il Milan per trasferirsi al Venezia in prestito con opzione di riscatto fissato attorno ai 4 milioni di euro. Fondamentale l'incontro di oggi tra le due dirigenze per sbloccare l'operazione. Ora è fatta.

Decisiva, nella buona riuscita della trattativa, la volontà del calciatore che ha scelto i neopromossi veneti per trovare continuità e condizione fisica e mentale, dopo alcune stagioni sfortunate per via di infortuni gravi e il conseguente utilizzo col contagocce sul campo. Il classe 1994 ha rifiutato altre proposte dalla Serie A come Cagliari e Sampdoria oltre a non aver accettato alcune offerte dall'estero. L'obiettivo è, perciò, quello di rimettersi in gioco in un ambiente che possa garantirgli campo e fiducia: il Venezia di Zanetti, da questo punto di vista, potrebbe essere davvero la soluzione ideale per lui.

Caldara, dunque, lascerà il Milan dopo solo due presenze in rossonero, risalenti entrambe al periodo precedente al prestito all'Atalanta dell'ultimo anno e mezzo e raccolte equamente tra Coppa Italia ed Europa League. Ora l'avventura al Venezia per rimettersi in gioco e trovare continuità.

di Antonio Vitiello