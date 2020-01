MN - Gol, assist e subito nel vivo del gioco: il racconto dei primi 45 minuti dell'Ibra bis

Maglia bianca numero 21 sulle spalle e tanta voglia di giocare e di segnare. Zlatan Ibrahimovic è partito titolare nel 4-3-3 che Pioli ha scelto per l’amichevole con la Rhodense, con Suso e Calhanoglu ai suoi lati. Di fatto, si potrebbe trattare di una vera e propria prova generale per quello che potrà essere una delle soluzioni a disposizione dell’allenatore rossonero. Ibra ha giocato i primi 45 minuti e ha realizzato un gol (quello del 3-0 su assist di Calabria) e ha fornito l’assist per il poker, realizzato da Calhanoglu. Ibrahimovic si è mosso tanto, ha cercato molto il dialogo con i compagni ai quali si è presentato prima dell’inizio della partita. La sua leadership tecnica si è vista fin dai primi minuti, visto che ha sempre chiesto il pallone sui piedi, ha fatto diverse sponde interessanti per gli inserimenti dei compagni ed è stato molto coinvolto nello sviluppo della manovra. Al termine della prima frazione di gioco, Ibra ha lasciato posto in campo a Piatek e ha concluso la sua giornata d’allenamento con una sessione personalizzata in palestra. Già ieri aveva avuto il primo contatto con Milanello, che ha trovato praticamente simile a quello che aveva lasciato nel 2012 e che, da qualche ora, è felice di rivederlo al suo interno.